O víkendu se opět rozjedou futsalové soutěže mládeže Karlovarského kraje.

Krajský přebor kategorie U15 čeká druhé kolo, a to v sobotu 11. ledna, které bude na pořadu od 9.00 do 16.00 ve sportovní hale v Chodově. O den později, tedy v neděli 12. ledna, odehraje již své 3. kolo krajský přebor ve futsale kategorie U13. Tentokrát se týmy podívají na Chebsko, přesněji do Lázní Kynžvartu, kde v tamní sportovní hale odstartuje třetí pokračování soutěže taktéž v 9.00 a závěrečné utkání je nachystáno na 15.25.