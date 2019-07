„Tři sportovci našeho klubu BCM Krušné hory si v průběhu letošního jara vybojovali postup na LODM v Libereckém kraji. Za Karlovarský kraj to byli mezi mladšími žákyněmi Leontýnka Matoušková a mladšími žáky Honza Hotěk. Spolu s pěti dětmi z ostrovského biatlonového klubu a jedním chlapcem z ašského Jasanu doplnili osmičlenný tým Karlovarského kraje pro letní biatlon. Za Středočeský kraj se nominoval mezi mladšími žáky Oskar Poluha,“ říká na úvod Jan Hotěk.

V neděli 23. června se děti ubytovaly na internátu SŠŘS v Jablonci a pak se přesunuly do Liberce, kde si užily slavnostní zahájení včetně nástupu vybraných sportovců na plochu liberecké Home Credit Arény.

Od pondělního rána panovalo velmi teplé počasí, které vydrželo po celý závodní program letního biatlonu. Teploty v jabloneckém biatlonovém areálu SKP Kornspitz v Břízkách dosahovaly až 36 st. ve stínu. „Trenéři zkrátili dopolední trénink na minimum, tak aby slunce naše sportovce před odpoledním závodem neudolalo. I tak si děti stačily zastřílet na střelnici a proběhnout tratě. Potom rychle ze slunce do stínu a odpočívat,“ pokračuje Jan Hotěk z BCM Krušné hory.

Pondělní odpoledne se už neslo v závodním duchu. Na pořadu dne byl od 17 hodin sprint, který live přenášela Česká televize na stanici ČT sport. „Děti se tak jako při závodech poháru ČSB dostavily hodinu před závodem na nástřel, který musel být prokládán častým chlazením vodou z improvizovaných kropítek z PET lahví. Jako první se z našich sportovců postavila na start Leontýnka a chvíli po ní vyběhl na trať Honza. Oba závodníci se poprali s tratí a nesnesitelným vedrem statečně a přinesli Karlovarskému kraji první body za letní biatlon,“ přibližuje Jan Hotěk.

V úterý byl ve stejném čase na programu závod s hromadným startem. „Dopolední volno si děti krátily návštěvou dalších sportovišť v Jablonci a Liberci. Zafandily na basketbalu, volejbalu a beach volejbalu. Odpoledne byly opět připravené podávat nejlepší výkony v jabloneckých Břízkách. V závodě se Leontýnce a Honzovi vedlo ještě lépe než ve sprintu a znamenalo to další přísun bodů pro Karlovarský kraj,“ líčí člen výpravy Karlovarského kraje.

Středa byla ve znamení štafet. Opět v 17 hodin a ve stejném horku jako předešlé závody. „Dopoledne děti opět podpořily kamarády na jiných sportovištích a těšily se na odpolední rychlou štafetovou trať s jednou střeleckou položkou s možností třech dobití. Štafeta mladších žáků ve složení Honza Hotěk (BCM Krušné hory a 1. úsek), Leontýnka Matoušková (BCM Krušné hory a 2. úsek) a Toník Myslík (BK Ostrov a 3. úsek) si vedla výtečně. Honza rozběhl štafetu velmi dobře a s jedním rychlým dobitím předával štafetu v kontaktu s předními pozicemi. Leontýnka na střelnici také jednou dobíjela a na trati letěla jako vítr. Štafetu ještě posunula dopředu a do posledního úseku předávala na druhém místě. Toník měl jako finišman velmi těžkou pozici, na trati běžel velmi rychle, na střelnici zachoval chladnou hlavu a se třemi dobitími odvrátil hrozbu trestného kola,“ popisuje trenér. Bohužel soupeřům se střelba povedla lépe a štafetu z Karlovarského kraje odsunuli na čtvrté místo. „V 500 metrů dlouhém závěrečném kole už se Toníkovi nepovedlo štafetu na medailovém místě předběhnout (kdyby bylo kolo jen o trochu delší, určitě by se to povedlo), a tak zbylo na naši štafetu nepopulární bramborové umístění, a tedy 4. místo,“ přibližuje Jan Hotěk. Zklamání z výsledku trvalo jen malou chvíli a děti si užily potlesk na malém pódiu při vyhlášení přímo v biatlonovém areálu. „Vždyť o tom je biatlon, kdy se výsledky mění po každé střelecké položce, a proto nás biatlon tak baví,“ poznamenal trenér z BCM Krušné hory.

Čtvrtek už byl dnem volna a regenerace. „Děti využily volného vstupu do liberecké ZOO, kde se jim moc líbilo. Odpoledne se zchladily v jablonecké přehradě Mšeno. Večer před slavnostním zakončením stačily ještě vyjet lanovkou na Ještěd a pokochat se nádherným výhledem. Na slavnostním zakončení se rozloučily s kamarády, které během olympiády poznaly, a za tmy vyrazily zpátky do svých domovů, aby si mohly v pátek dojít do školy pro svá vysvědčení a rozloučit se na prázdniny se svými spolužáky,“ zakončuje Jan Hotěk sondu do účasti mladých biatlonistů z našeho kraje na olympiádě.

Biatlonisté přinesli Karlovarskému kraji 12 bodů do celkového hodnocení krajů a skončili mezi 18 sporty na čtvrtém místě. Na závěr je třeba ještě zmínit úspěchy dalšího závodníka z klubu BCM – Krušné hory. Oskar Poluha, který startoval za Středočeský kraj, získal ve sprintu stříbrnou medaili, v závodě s hromadným startem skončil na pěkném devátém místě a se štafetou vybojoval šesté místo.