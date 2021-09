„Děvčatům jsem poděkoval a pogratuloval k tomu, že jsme se vyhrabali z takového dna. Zranění Weisenbilderové, zdravotní handicap dalších hráček, opravdu jsme mleli z posledního. Přesně se tady ukázala morálka, zúročili jsme tvrdou přípravu a doslova jsme to urvali,“ hodnotil.

Strhující bitva. „Hraje se to do posledních sekund, házená je v tom krásná. I k našemu vývoji tenhle zápas patří. Měli jsme trochu jinou představu, jak by utkání mohlo vypadat, obával jsem se ale i tady toho scénáře, že k němu může dojít. Je to ale realita a možná také dobrá pozvánka pro diváky na další zápasy, že se dokážeme i z tak těžkého stavu doslova vyhrabat a dosáhnout vítězství. Mimořádně cenného vítězství,“ upozornil trenér.

Ano. Házenkářky Kynžvartu se v utkání ocitly několikrát na hraně. Hned v úvodu, kdy se musely popasovat s mankem 0:3. Poté ve druhém poločase, kdy jim chyběly k dotažení skóre až čtyři góly. „Krváceli jsme v tom, že nemáme tak široký kádr na spojkové řadě, ale zase jsme vytáhli morálku,“ poukázal Peter Sabadka.

Co říkal zkušený kouč svěřenkyním v těžkých chvílích? „Pořád jsem je nabádal, že se hraje do posledních sekund. Pořád jsem věřil. Chtěli jsme zlepšit obranu, stále jsme z ní chtěli vycházet. V tomhle zdravotním stavu našich hráček jsme to na ní museli utáhnout. Neměli jsme schopnosti na to, abychom zápas odstřelili v útoku,“ prozradil.

Povedlo se. Peter Sabadka mohl být spokojen. „V závěru jsme už měli i přechodovou fázi, už jsme tam měli protiútoky, se kterými jsme to, dá se říct, zvrátili,“ přibližuje.

Po tyčce Zlína za stavu 20:20 chybělo do konce 15 vteřin, míč měly v rukách domácí hráčky a přišla poslední slova Petera Sabadky. „Nesmíme se nechat přerušit a půjdeme do rizika, musí to jít přes přeskok,“ měl jasno.

Ta pozice se tam také nakonec podle Sabadkových předpokladů vytvořila a Tamara Jovičević strhla výhru na domácí stranu čtyři, možná tři vteřiny před vypršením hrací doby. Černohorka tak duel nakonec rozhodla, když nejprve srovnala na 20:20 a pak obstarala i závěrečný, vítězný gól.

Během utkání ale s Tamarou Jovičević Peter Sabadka příliš spokojen nebyl a pěkně to od svého kouče na lavičce schytala. „Některé situace na brankovišti nezvládla, nabádal jsem ji, že takhle to nejde, že se tam musí ještě více dotlačit, jít více do rizika. Potom se jí podařil ten přeskok, nebylo to pouze o ní, ale byla strůjcem vítězné branky,“ uzavřel hodnocení zápasu trenér Házené Kynžvart.