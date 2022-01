Byla to velká radost spojená s úlevou. Přeci jenom jsem v nominaci doufal vzhledem k výsledkům v letošní sezoně a nominačním kritériím, která byla nastavená. Takže když to pak bylo oficiálně ohlášeno, tak jsem z toho měl radost, ale vzhledem k očekávání se mi i ulevilo.

Pro vás to bude zcela jistě životní zážitek?

Je to pro mě největší sportovní akce, na kterou jsem se kdy chystal. Takže si také myslím, že to bude asi můj dosavadní životní zážitek, ale to nemůžu úplně takhle předčasně hodnotit.

Navíc se na olympiádě představí pět Karlovaráků včetně kouče Vasila Husáka, což vám zcela jistě ulehčí vaši roli…

Je to samozřejmě krásné, být obklopen na tak velké akci lidmi, se kterými jsem jako malý trénoval nebo byl jimi trénován. Do určité míry to asi i lehce odstraní nervozitu spojenou se závody, tím že člověk je takto v „domácím“ prostředí.

Vraťme se ke Světovému poháru, jak jste prozatím spokojený s vašimi výkony?

S letošními výkony jsem poměrně spokojen. Sice mě trochu mrzí, že mi uniklo možné semifinále ve sprintu v Drážďanech, což zavinil vlastní pád. Ale na druhou stranu jsem rád, že jsem si prozatím letos potvrdil po loňské sezoně, že jsem schopen postoupit do rozjížděk sprintu.

Představit byste se na olympiádě měl pouze ve sprintu?

Ano, je tomu tak. Moje výkonnost je natolik rozdílná ve sprintech a distančních závodech, že už pár let trénuji a specializuji se pouze na sprinty. Na distanční závody jsou u nás lepší borci, než jsem já (úsměv).

Hodně se od vás očekává, ale konkurence je nabitá, namátkou Klaebo, Bolšunov…

Úplně se nepovažuji za přímého konkurenta Klaeba nebo Bolšunova, na ty mi přece jen ještě výkonnostně trochu schází (smích). Samozřejmě se ale pokusím o co nejlepší výsledek, jedná se přece jen o vrchol sezony.

Rozhodovat by mohla i potřebná štěstěna?

Je tomu tak. Přestože lyžování je jako sport velice závislé na výkonnosti, tak i štěstí hraje roli. Troufám si říct, že ve sprintu i o něco víc než v distanci. Přece jen lehké zaváhání a ztráta půl vteřiny často znamenají rozdíl několika míst.

Co pro vás tedy bude úspěch a s jakým cílem na olympiádu zamíříte?

Asi by se dalo říct, že ten cíl je postoupit z kvalifikace sprintu do rozjížděk, což je TOP 30, ale samozřejmě bych si přál jet i lépe než jen to.

Co vy a nadmořská výška?

V tomto jste uhodil hřebíček na hlavičku. Přece jen ve dvaadvaceti letech nemám až tolik zkušeností se závoděním ve vyšší nadmořské výšce. Ten počet závodů, co jsem v takové nadmořské výšce objel, by se dal spočítat na prstech jedné ruky, nehledě na to, že ne všechny tyto závody dopadly úplně bravurně. Ale i přesto věřím, že ten plán, co mám, mě dokáže připravit natolik, abych se porval o nějaká dobrá umístění.

Jak náročné je absolvovat nespočet PCR či antigenních testů? Musí to být pro závodníka náročné kvůli obavě z pozitivního testu?

Člověk si na to časem zvykne. Co se týče obav z pozitivního testu, tak ty jsou zbytečné. Tím, že se bude člověk strachovat z něčeho, co neovlivní, ničemu nepomůže, spíše naopak. Nejlepší je podle mě to testování vzít jako fakt a neřešit to.

Uděláte si čas i na jiné sporty, nebo budete muset být v takzvané bublině kvůli pandemii koronaviru?

Nejsem si ani jist, zdali bude možné navštívit ostatní sportovní události z důvodu bubliny. Ostatně i kdyby bylo, tak před sprintem na to stejně nejspíš nebudu mít čas z důvodu tréninků. Po závodě bych se i klidně rád na nějaké další sporty podíval, ale mám pocit, že z důvodu bubliny tam ani ta možnost nebude. Ale nepamatuji si ta pravidla přesně. Budu vědět lépe až na místě.