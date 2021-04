Volejbalisté Karlovarska, kteří zamířili k rozhodujícímu duelu semifinálové série UNIQA extraligy do Prahy klubovým autobusem, museli protentokrát oželet na palubě vozu přítomnost manažera Ondřeje Hudečka a klubového doktora Oldřicha Vastla. V jejich hlavách totiž uzrál nevídaný a bláznivý nápad, dorazit na čtvrtý duel semifinálové série s pražskými Lvy na kole.

Ondřej Hudeček, manažer VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

„Napadlo nás to už ve čtvrtfinále proti Kladnu,“ prozrazuje s úsměvem Ondřej Hudeček, kdy vznikla prvotní myšlenka na náročný cyklovýlet do hlavního města. „Chtěli jsme to uskutečnit, abychom tu cestu play-off taky neměli zadarmo,“ prozrazuje Hudeček.