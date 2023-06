NAJDETE SE? V Sokolově si užili běžecký triumf Opltovi

/BĚH/ Sokolov se o víkendu opět proměnil v běžeckou baštu. Do hornického města totiž zamířili běžci nejen z Karlovarského kraje na další ročník Sokolovského BMW Group 1/4 & 1/2 maratonu. A tentokrát se vše odehrálo podle běžeckých not rodinného klanu Opltových. Martina Opltová opanovala kategorii žen na čtvrtmaratonské trati, to Michal Oplt dominoval na půlmaratonské distanci.

Sokolovský BMW Group 1/4 & 1/2 maraton 2023. | Foto: Daniel Seifert