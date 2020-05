Nejprve zamířil do Prahy, kde se konalo úvodní kolo pyramidy nového projektu organizace Oktagon MMA pod názvem Oktagon Underground. „Ten byl vytvořen pro „stand up“ bojovníky, to znamená techniky z postoje, boxu, kickboxu, thajského boxu. Může se i házet na zem, ale tam se po třech sekundách zápas přerušuje. Víceméně to tedy znamená boj v postoji, který zahrnuje teakdowny,“ vysvětluje trenér Elite Fight Clubu Chodov.

Do hlavního města doprovodil jako kouč Davida Hunanyana. „Dozvěděl se to čtyři dny předem, a k tomu musel zhubnout sedm kilogramů, což není žádná legrace,“ přibližuje Madej.

Jeho svěřenec a trenérský kolega z chodovského EFC nakonec prohrál. „Odešla mu fyzická kondice, ale převedl perfektní zápas. Uvidíme ho ale na dalším pokračování Fight Night West,“ prozrazuje kromě jiného také promotér dnes již tradičního galavečera Michael Madej.

Přitom Hunanyan přes porážku nebyl daleko od toho, aby v pyramidě přece jen postoupil do druhého kola, jeho soupeř totiž další účast odřekl kvůli zraněné noze. „David ale bohužel také nemůže, má zlomený podočnicový oblouk,“ podotkl trenér, který si tak vzal v Elite Fight Clubu do parády hokejisty extraligové Energie. „Kluci to zvládli na výbornou. Za tu hodinku, co jsem je viděl, to zmákli opravdu dobře. Jeli jsme fyzický trénink ve stylu MMA, co dělají moji zápasníci z klubu. Nic náročného na techniku nebo taktiku, jeli jsme opravdu na fyzičku,“ nechává Michael Madej nahlédnout do tréninku.

Ten nechtěl hokej a MMA srovnávat, nicméně na adresu energetiků vysekl pochvalná slova. „Hokej a MMA je něco úplně jiného. Kluci jsou ale výborně fyzicky připravení, takže je to hlavně o tom tréninku. Pohybově nadaní jsou, takže kdyby někdo do budoucna chtěl zápasit, tak si myslím, že by šanci měl,“ míní zkušený trenér MMA.

Ostatně na jednu konfrontaci MMA zápasníků a hokejistů přece jen dojde. „Dělali jsme kilometrový test na vesle, takže máme určité srovnání s mými zápasníky. Až se tu potkáme příště, tak už budeme moci srovnávat,“ říká na závěr.