Jak zasáhla pandemie koronaviru váš klub?

Nebylo to nic jednoduchého, nemohli jsme do chebské haly a do tělocvičen, takže nezbylo než trénovat venku, což bylo velmi náročné jak pro atlety, tak pro trenéry. Někteří atleti nebo atletky chyběli na trénincích, protože byli v karanténě kvůli onemocnění rodinných příslušníků. Tak snad to už nějak skončí a třeba sezona 2022 bude lepší.

I přesto se v této těžké době uskutečnilo v nedávné době mistrovství republiky dorostu a juniorů, kde se představili také tři atleti SKP Union Cheb. Jak jste byl spokojený s jejich výkony?

Spokojenost byla velká, protože kluci měli za sebou pouze jeden halový závod v Praze a i sněhové problémy na „zlaté dráze“ neumožňovaly kvalitní trénink. Daniel Vaidiš měl velkou šanci na medaili na 800 m, ale „přepálil“ začátek a v konci chyběly síly. Lukáš Petrikovič měl rovněž šanci na medaili na 200 m, ale problémy se stehenním svalem mu neumožnily do finále nastoupit, také proto, že za čtyři dny odlétal na soustředění na Kanárské ostrovy, a na Janu Šebovi bylo vidět, že mu závody chybí, ale celkově velká spokojenost.

Po zmírnění restrikcí se mohli sportovci navrátit zpět na své stadiony, ale za dodržování daných opatření, jak to tedy vypadá s restartem atletiky?

Celorepublikově atleti trénují, stejně tak v Chebu, ale… První závody máme na „zlaté dráze“ připravené na 24. dubna, ale budou?

Psychická kondice sportovců je v dnešní době skloňovanější než kdy dříve. Jak se vy a vaši svěřenci udržujete ve formě?

Máte pravdu, že psychika hraje v této době obrovskou roli. Chebští atleti chtějí závodit, ale zatím běháme různé testy, ale to není ten přímý souboj, který nabízí atletický závod. Ale možná opravdu ještě větší psychickou odolnost to chce od trenérů, kteří se snaží atlety motivovat. Myslím, že právě to, že se denně setkáváme na dráze, nás psychicky hodně posiluje, a já doufám, že nám to do prvních závodů vydrží.

Jste pořadatelem Velké ceny Chebu, jak to vypadá s její přípravou?

Velkou cenu bychom rádi uspořádali po olympijských hrách, kdy spousta atletů bude startovat v Evropě, někdy na přelomu srpna a září. Velká cena Chebu má svůj zvuk, o čemž svědčí loňský start pěti skvělých Američanů s vynikajícím sprinterem Michaelem Rodgersem. Byl tu i sprinter z Barbadosu a viděli jsme český juniorský rekord na 1000 m, který zaběhl Jakub Davidík. Všichni atleti kvitují velkou diváckou kulisu a nádhernou atmosféru tohoto mítinku. Myslím, že o kvalitní jména nebude ani letos nouze.