DREZURA

Při drezurní zkoušce předvádějí závodníci styl, přesnost a všeobecnou ovladatelnost koní včetně stavu postroje a kočáru. Drezurní zkouška zvýrazňuje krásu a čistotu koňského spřežení, používá se při ní sváteční elegantní vůz, posádka je vždy dokonale stylová a vždy v kloboucích.

Divákům se tak představí sto pět posádek ze čtrnácti zemí. Diváci si zcela jistě přijdou na své, když na programu budou klání jednospřeží, dvouspřeží a čtyřspřeží v několika obtížných soutěžích.

MARATON

Pro návštěvníky je nejlákavější a pro závodníky fyzicky nejnáročnější maraton. Na závodníky čeká po absolvování patnáctikilometrové trati sedm technicky náročných překážkových úseků (včetně dvou úvodních). Překážky závodníci projíždějí na čas a přesnost. Jezdci při maratonu používají speciální závodní vůz určený pro vysoké zatížení.

PARKUR

Neděle bude věnována disciplíně, která testuje zručnost posádek a poslušnost koní. Parkur je překážková jízda, která zde neznamená skákání přes překážky, jak je tomu u jezdeckých závodů. Závodníci projíždí mezi brankami jen o málo širšími, než je vlastní závodní vůz. Jejich přesné pořadí, přesnost a čas projetí předepsanou dráhou jsou podkladem pro celkové hodnocení.

Po celou dobu konání závodů je zajištěno pro příchozí přímo v areálu závodiště občerstvení, pestré doprovodné kulturní programy pro děti během dne i v průběhu večera.

K dispozici také bude hlídané parkoviště a pro návštěvníky velké stany s posezením. Vstup na národní závody mají děti do šesti let zdarma, do 15 let mají vstupné za 25 Kč a dospělý pak zaplatí korun padesát.