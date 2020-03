„Všem bych vám chtěl poděkovat za pěkná přání, pěkné dary, naší partě za menší oslavu mých narozenin, protože mě to vždy mile překvapí,“ pozdravil své fanoušky ze sportovního centra Ministerstva vnitra v Praze.

Kučera se vzhledem k celkové situaci v naší zemi nenachází v úplně jednoduché situaci, kvůli v minulosti prodělané vzácné plicní chorobě, která se nedá léčit, ale pouze zapouzdřit, patří do rizikové skupiny ohrožené koronavirem. „Uvnitř centra je jen pár zaměstnanců, kteří to tu udržují v chodu, a pár sportovců, co tady uvízli, všichni musí dodržovat přísná kritéria. Mám tady několik doktorů, u kterých se každé ráno hlásím na měření teploty, z pokoje můžu vyjít jen s respirátorem,“ přibližuje.

Český reprezentant z objektu vůbec nevychází a zůstane v něm až do úplného odeznění epidemie. „Snažím se udržovat, ráno trénuji, pak jsem celý den na pokoji, vše dezinfikuji, kliky, dveře, ruce,“ líčí život v karanténě Kamil Kučera.

Na závěr ze svého „azylu“ vzkázal pár slov občanům. „Hlavně chci apelovat na lidi, kteří to podceňují, nebo se snaží zase vypadat jako frajeři, kteří roušku nosit nemusí, a podobné sobce, aby se zamysleli, protože tady jde o život a žádná sranda to není. Jenom všichni společně jako národ s tím můžeme zatočit a tohle by bylo moje největší přání k oslavě mých narozenin. Děkuji vám ještě jednou, držte se, vše zvládneme. Jen to berte se vší vážností. Přeji všem krásný den.“