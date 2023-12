Volejbalová mašina VK ČEZ Karlovarsko nabírá s blížícím se závěrem roku na síle. Výběr karlovarského kouče Liama Sketchera se totiž veze na vítězné vlně, která zahrnuje již sedm výher v řadě. „Nejvíce potěšující je, že jsme museli hledat různé způsoby, jak vyhrát každý soupeř vyžadoval jiné řešení, takže bylo dobré vidět flexibilitu týmu,“ narážel trenér Karlových Varů na rozmanitost soupeřů.

Liam Sketcher, trenér VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

A nebylo divu. Volejbalisté z lázní totiž uspěli nejen na tuzemské scéně, kde dosáhli na pět výher, ale dařilo se jim i na evropské scéně v CEV Cupu, ve kterém vystavili stopku finské Sastamale. Tu dokázali po výhře 3:1 na sety ve Finsku porazit v domácí odvetě 3:0.

„Kluci hráli opravdu dobře a jejich motivace byla dobrá,“ nešetřil chválou Sketcher. „Výsledek možná vypadá trochu jednodušší než ve skutečnosti byl,“ připomněl kouč Varů, že finský výběr nedal jeho týmu postup do osmifinále CEV Cupu zadarmo.

Během zápasu se dostalo také na mladíky v trikotu Varů, kteří svými výkony prokázali své kvality. „Vzrušující bylo, že je mohli ocenit fanoušci,“ poukazoval s úsměvem Sketcher. Po postupové euforii však čeká Karlovarsko řádně nabitý prosinec, během kterého odehraje šest náročných duelů v české extralize.

Namátkou čeká Karlovy Vary Odolena Voda, Lvi Praha či nevyzpytatelné Ústí nad Labem. „Nečekají nás žádná lehká utkání,“ je si vědom Australan ve službách Karlovarska. „Jediné, co můžeme udělat je připravit se tak, abychom proti každému soupeři podali co nejlepší výkon,“ zamyslel se Sketcher.

Prodloužit úspěšnou jízdu může karlovarský tým již tuto sobotu, tedy 2. prosince, když v hale míčových sportů přivítá od 18.00 hodin Zlín, který dopraví do města minerálních pramenů trenér Zdeněk Sklenář, který se po menší odmlce navrátí do Karlových Varů z pozice soupeře.

Jeho tým zamíří na západ Čech posilněn čtvrteční výhrou nad Brnem 3:2, když pro Zlín to byla druhá výhra v extralize. To Vary se navrátí do domácího prostředí po úspěšném trojbloku na palubovkách soupeřů, kdy tak budou usilovat v extraligových bojích o třetí výhru v řadě na své palubovce.