Již několik sezon táhne lékař Oldřich Vastl volejbalovou bárku společně s hráči Karlovarska nejen na tuzemské, ale také mezinárodní scéně.Zdroj: Daniel Seifert, VK ČEZ Karlovarsko

Již několik sezon jste nedílnou součástí týmu, jaká je tedy spolupráce s Karlovarskem?

Výborná, jelikož tato spolupráce je spíše mým koníčkem. Okolo klubu a kolem volejbalu celkově se pohybuje spousta pozitivních lidí a našel jsem zde mnoho přátel.

Jak ve své pozici prožíváte zápasy Karlovarska?

Na lavičce zápasy prožívám spíše z pozice fanouška než lékaře (úsměv). Nechám se vždy strhnout atmosférou a snažím se kluky motivovat a podporovat.

Prozradíte, kdo je v týmu největší bebíčko a kdo je naopak tvrďák?

Vysloveně bebíčko nebo simulant není nikdo, ale naše fyzioterapeuty hodně zaměstnává Houdič:))). A tvrďákem bych asi nazval našeho dřevorubce Marca Wilsona.

Karlovarsko má za sebou náročnou sezonu, měl jste tedy o to více práce?

Já naštěstí ne, jelikož zranění a onemocnění se nám až na pár výjimek vyhýbala. A hodně práce odvedli naši fyzioterapeuti Hanka Prajková a Ondra Šípek, za což jim moc děkuji. Paradoxně až po náročných oslavách nějaká práce přibyla, ale nemohu jmenovat (smích).

Během vyřazovacích extraligových bojů jste hráče podporovali svými bláznivými výjezdy. Kdy se zrodila myšlenka, že byste mohli takto hráče motivovat a podpořit?

No poprvé jsme na kole s Ondrou Hudečkem vyrazili do Kladna na čtvrtfinále, abychom najeli nějaké kilometry, jelikož jsme se s Pupkany KV, což je MTB parta bláznů, vsadili, že přes zimu najezdíme 2000 km. A když jsme v Praze prohráli druhé semifinále, tak nám Lukáš Vašina z legrace říkal, že je to kvůli nám, jelikož jsme nepřijeli na kole. Tak jsme na čtvrté semifinále opět vyrazili kolmo a kluci zase vyhráli. Takže nezbývalo nic jiného než jet i do Budějovic na finále.

Výjezdy jste nakonec vždy dovedli do úspěšného konce, panovala tedy spokojenost?

Rozhodně. A hlavně díky vyhranému titulu máme dobrý pocit, že jsme kluky trochu namotivovali a přispěli drobným dílkem k celkovému úspěchu.

S Karlovarskem jste dosáhl na druhý titul během tří let, který je z vaší pozice cennější?

Asi ten letošní. Za prvé si myslím, že si ho kluci zasloužili už za minulý rok. Za druhé Budějovice mají zkušený a silný tým a za třetí kluci ukázali neskutečnou morální sílu a dokázali vyhrát rozhodující zápas, poté co neproměnili mečbol ve třetím finále a následně dvakrát prohráli. A věřím, že to vše nám velmi pomůže i v příští sezoně.