Do toho naskočí i hráči SK Liapor Karlovy Vary. Ty však čeká náročná šichta, když se představí na kurtech posledního extraligového mistra Čakovic.

„Domácí, kteří budou plnit roli favorita, určitě touží opět se probojovat do finále,“ poukazuje hrající trenér Liaporu Jan Vanke na ambice Čakovic.

„My však zamíříme k prvnímu utkání s cílem o vítězství se poprat,“ upozorňuje Vanke. První semifinálové utkání odstartuje v sobotu 9. října na kurtech Čakovic v 10.00 hodin. „Sice nebudou panovat optimální nohejbalové podmínky, ale my jsme na to připraveni,“ hlásí z karlovarského tábora Vanke. Nohejbalisty z Karlových Varů tak či tak čeká náročná bitva.

„Musíme zvládnout jak dvojice, tak trojice, jelikož Čakovice v nich produkují nátlakovou hru s tvrdým smečovaným servisem, kdy to před sebou hrnou. Musíme jejich agresivní hru rozbourat,“ je si vědom jeden z nejzkušenějších hráčů týmu z lázní. „Všichni hráči jsou připraveni a i nálada v týmu je velmi dobrá,

doufám, že ji prodáme na kurtech a pokud možno urveme vítězství, i když to bude nesmírně těžké,“ dobře ví Vanke. „Rozhodovat budou koncovky setů, takže musíme být v nich trpěliví a silní. Pokud to zvládneme, tak věřím, že uspějeme,“ vypočítává Vanke. Navíc o motivaci mají hráči z Varů postaráno. „Nechci předbíhat, jelikož je to ošidné, ale superfinále se odehraje za přítomnosti televizních kamer, takže pro hráče je to velká motivace,“ prozradil závěrem Vanke.