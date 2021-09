„Nám k třetímu místu stačil v souboji se Vsetínem, který byl naším tabulkovým sousedem, bod, tedy remíza,“ vrací se k předzápasovým prognózám hrající trenér Liaporu Jan Vanke.

„Chtěli jsme utkání zvládnout, abychom mohli v play-off mít výhodnější pozici, což se nakonec povedlo,“ chválil si třetí místo po výhře nad Vsetínem 6:2.

„Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání v podání obou dvojic, kdy se nám podařilo urvat dva body,“ připomíná dvě výhry v úvodu duelu Vanke. „Pak se šlo do trojic, na které jsme si v podstatě věřili, ale ty nám bohužel nevyšly, v těch nás dokázal soupeř přetlačit, a srovnal tak na 2:2,“ zklamaně se vrací k vyrovnání soupeře.

Poté následovala střední pasáž utkání, ve které byla na programu dvojice a singl.„Naše třetí dvojice zahrála skvěle ve třetím setu, kdy zvládla koncovku a přetlačila zápas na naši stranu. V singlu poté Vsetín ovládl první set, my druhý, ale ve třetím setu vzdal pro zranění hráč Vsetína Bílý, který tak skrečoval poslední set,“ přidává Vanke k dalšímu průběhu utkání, ve kterém se Liapor ujal vedení 4:2. Další bod přidala na účet hráčů Karlových Varů trojice ve složení Bíbr, Vanke, Tolar.

„Ve čtvrté trojce pak za soupeře nastoupil trenér, který se však během druhého setu zranil, a Vsetín, který neměl hráče na vystřídání, zápas skrečoval,“ upozorňuje Vanke. Liapor tak dovedl duel do výhry 6:2.

„Musím kluky pochválit za přístup k utkání, když věděli, o co hrajeme. Na druhou stranu nám zápas ukázal, na čem musíme zapracovat, kde máme slabší místa,“ zdůrazňuje Vanke a dodává: „Chtěl bych popřát Vsetínu, aby se jeho zranění hráči dali co nejdříve do pořádku a byli stoprocentně připraveni na play-off.“