Už samotný vstup do zápasu měli karlovarští nohejbalisté parádní, když šli rychle do vedení 4:0, aby se ve druhé půli duelu málem o dobře rozehraný duel strachovali.

Vítězný bod nakonec zařídili Liaporu mladíci Tolar s Hokrem, když za stavu 5:4 porazili první čakovickou dvojku Zdeňka Kalouse s Tomášem Chadimem.

„Od začátku jsme chtěli hrát hodně aktivně a dostat soupeře pod tlak, což se nám povedlo, a rychle a až nečekaně jsme šli do vedení 4:0. Pomohlo k tomu hlavně nasazení Lukáše Tolara a Filipa Hokra do druhé dvojky, kterou kluci zvládli parádně,“ neskrýval radost nad skvělým úvodem utkání trenér Liaporu Petr Tolar.

Jeho svěřenci pak i přes drobná zaváhání zvládli i zbytek duelu. „Soupeř se pak sice dostal zpět do zápasu, v nepárové části mu to usnadnily hlavně naše vložená dvojice a smolná porážka Karla Hrona v singlu, ale výhru už jsme si vzít nenechali. Jistotu bodu získala naše elitní trojka, kde dominoval Honza Vanke na bloku a stále se lepšící Lukáš Tolar, a když naše druhá trojice ani první dvojka nabízený mečbol nevyužily a hosté se už už těšili z naděje na zisk bodu, tak se toho chopili v zápase posledních dvojic opět naši mladíci a zvládli to parádně,“ přiblížil dramatické chvíle a závěrem dodal:

„Vítězství jsme si určitě zasloužili, byli jsme lepší a Čakovice, podle mne alespoň, vytvořily až moc chyb v mezihře.“ Nohejbalisté z lázeňského města udrželi v extralize svou neporazitelnost, když si na účet připsali již pátou výhru v řadě za sebou, a v tabulce jim patří za deset získaných bodů druhá příčka za vedoucími Modřicemi, které taktéž ještě neztratily v soutěži ani bod, ale mají o jeden zápas odehráno více a Varáci na ně ztrácí dva body.

SK Liapor – Avia Čakovice 6:4. Zápasy: Vanke, Putík – Zdeněk Kalous, Tomáš Chadim (Souček) 10:7, 10:4; Hokr, Tolar – Jiří Kalous, Jakub Chadim 10:6, 10:8; Vanke, Tolar, Kokštein (Hron) – Zdeněk Kalous, Pachman, Vacek 10:8, 7:10, 10:8; Hokr, Bíbr, Putík (Jakub Medek) Jiří Kalous, Souček, Jakub Chadim (Cibulka) 10:8, 10:4; Jakub Medek, Bíbr (Hron) – Fík, Pachman 8:10, 5:10; Hron – Jiří Kalous 10:6, 9:10, 8:10; Vanke, Tolar, Kokštein – Jiří Kalous, Souček, Jakub Chadim (Cibulka) 10:4, 10:6; Jakub Medek, Bíbr, Putík (Matěj Medek) – 7:10, 8:10; Vanke, Putík – 10:7, 5:10, 6:10; Hokr, Tolar (Kokštein) – Zdeněk Kalous, Tomáš Chadim (Souček) 10:6, 10:7.