Nejvyšší česká soutěž pokračovala po desetitýdenní prázdninové přestávce 14. kolem, které zakončilo základní část soutěže a definitivně potvrdilo nasazení dvojic pro play-off. Dopadlo zcela podle očekávání, nějaká překvapení ostatně už předem vylučovaly pořadí a bodové odstupy v tabulce.

Karlovarští poslední kolo základní části odehráli v Čelákovicích na hřišti soupeře, který patří k těm nejméně příjemným. Vzhledem k tomu, že výsledek nemohl jejich přímý postup do semifinále soutěže nijak ohrozit, mohli si dovolit i „experimenty“ v sestavě. Doma zůstali ostřílený matador Kokštein a mladší z bratrů Putíků Jirka, tahoun týmu Vanke byl na soupisce jen jako tentokrát nehrající trenér a na hřišti se objevil fluktuant z béčka Michael Vale.

I v takto improvizovaném složení přitom tým v Čelákovicích odehrál přinejmenším v první půli utkání vyrovnaný duel, ve kterém třikrát vyrovnával jednobodové vedení domácích, kteří pak o svém úspěchu rozhodli až ve druhých zápasech trojic. Nejúspěšnějšími hráči týmu byli Tomáš Bíbr, Kuba Medek a Karel Hron, který v singlu ve třech setech přetlačil úřadujícího vicemistra republiky Kolenského a vrátil mu tak porážku z domácího utkání v Doubí 8. května.

Přímý postup do semifinále extraligy znamená, že tým nyní má (stejně jako Čakovice) celé tři týdny volna, které může věnovat přípravě na nejdůležitější část letošní sezony. O semifinálovém soupeři rozhodne vzájemné měření sil třetího s šestým týmem tabulky, což jsou Modřice a Šacung. Jasným favoritem jsou Moraváci, kteří by podle všech předpokladů měli benešovský celek, oslabený přestupem nejlepšího hráče Doubravy právě do Modřic, vyřídit „na tři doby“, ale jak známo, míč je kulatý a i v nohejbalu se občas dějí zázraky.

Jisté je jedno: Fanoušci lázeňského nohejbalu si už dnes mohou v kalendáři zaškrtnout sobotu 28. září, kdy ve 14:00 nastoupí A tým SK Liapor Witte k prvnímu utkání semifinále extraligy.