„Některé zápasy se rozhodovaly až ve třetím setu, i přesto bych řekl, že to byla zasloužená výhra, i vzhledem k sestavě, ve které jsme nastoupili,“ chválil si povinnou výhru Liaporu hrající trenér Jan Vanke.

Do zápasu naskočil Liapor v okleštěné sestavě, které navíc vypomohl legionář Varů Karel Bláha. „Bohužel jsme museli oželet služby zraněného Michala Kokšteina. Stoprocentní nebyl ani Matěj Medek a Dan Putík, který si přivodil na tréninku před zápasem menší zranění kotníku. K tomu můžeme připočíst absenci Kuby Medka, našeho elitního smečaře,“ naráží Vanke na velkou marodku Liaporu.

Navíc Žatec v čele s bratry Vítovými zamířil do lázeňského města s cílem bodovat. „Očekávali jsme velkou bitvu. Žatec hrál o hodně, jelikož jako Šacung má na kontě jeden bod a každý bodový zisk by pro něj znamenal udržení v extralize. Naopak prohra by znamenala odsouzení k play-out, kde by narazil na soupeře z nižší soutěže v souboji o udržení se v extralize,“ poukazuje Vanke a hned přidává: „Takže měli o motivaci postaráno.“ Liapor však nepřipustil žádné velké drama, i když Žatec během duelu nepříjemně nohejbalově kousal.

Nohejbalisté Liaporu zvládli dohrávku 1. kola extraligy, když na svém stadionu v Doubí porazili Žatec 6:2.Zdroj: Daniel Seifert„Do první dvojky jsem nakonec nastoupil s Danem Putíkem, který se rozhodl i přes zranění to zkusit. Po prvním nervózním setu jsme dokázali vyhrát,“ chválil si úspěšné zahájení zápasu. „Klíčovým momentem byla výhra druhé dvojice, kdy bratry Vítovy přetlačili Tomáš Bíbr, Lukáš Tolar,“ připomíná Vanke vedení Liaporu 2:0 po úvodních dvojicích.

Nohejbalistům Liaporu se dařilo i ve trojicích. „Roli favorita poté potvrdila první trojice s nastupujícím Matějem Medkem, který se navrátil po zranění. Dalším důležitým momentem byla výhra naší druhé trojice, která předvedla výborný výkon, za který bych chtěl kluky pochválit,“ našel jen slova chvály karlovarský trenér.

„Ve třetí dvojici se pak prokázala velká síla bloku Karla Bláhy, který zúročil své zkušenosti v koncovce třetího setu. Zápas byl 5:0, takže prakticky bylo již rozhodnuto,“ upozorňuje Vanke.

Posléze neuspěl po velké bitvě v singlu karlovarský Karel Hron s Ondrou Vítem a následně Žatec vyhrál i trojici a rázem snížil na 2:5.

„Poté naše druhá trojice dokázala vyhrát nad slabší trojicí soupeře, a tím zápas ukončila,“ dodává Vanke k zápasu se Žatcem.