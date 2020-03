To se citelně dotklo i klubů z Karlovarského kraje. Všechny sportovní akce tak byly do jedné zrušeny, tím pádem i tréninkové jednotky všech sportovních klubů.

„Pro nás je to čerstvá informace, musíme se sejít s trenéry a rozhodnout o dalších krocích, jelikož máme stadion zavřený,“ poznamenala k rozhodnutí uzavřít sportoviště Lucie Markusková, předsedkyně Triatletu Karlovy Vary.

„Prakticky bychom třicet dní neměli nic dělat, tak uvidíme, na čem se společně s trenéry domluvíme a jaké budou další kroky,“ krčila rameny. Možností však jsou také individuální plány.

„To je také možnost, ale je opravdu předběžné o tom mluvit, moudřejší budeme až po schůzi s trenéry,“ smutně podotkla šéfová Triatletu.

Bronzový sen se rázem rozplynul po nařízení vládyi para hokejistům, kteří měli odehrát o víkendu druhé utkání o bronzové medaile v KV Areně. „Už jsme nemohli ani na trénink, když KV Arena byla kvůli nařízení uzavřena. Co se týče zrušení utkání, tak samozřejmě rozhodnutí respektujeme, ale vůbec nevíme, jestli se bude soutěž dohrávat, či nikoliv,“ narážel předseda SKV Sharks Karlovy Vary Jan Chlubna na možnost, že by byl oceněn pouze vítěz základní části České para hokejové ligy Studénka a mistr by letos nebyl dekorován. „Ještě neznáme stanovisko para hokejové asociace, vše se rozhodne v nejbližších hodinách či dnech,“ podotkl. Omezení pak rázně pocítili i fotbalisté, když soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS, jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

Druhá i třetí liga, dále pak divizní soutěže a okresní III. třída se tak o víkendu v Karlovarském kraji neodehrají, když byla napříč krajem uzavřena všechna sportoviště, která tak nejméně na třicet dní osiří.

„Zápasy i tréninkové jednotky oddílů FK Hvězda Cheb jsou do odvolání zrušeny,“ stálo v prohlášení klubu FK Hvězda Cheb, účastníka Fortuna Divize A.

O play-off přišli i karlovarští hurricani, kteří se měli představit v rámci čtvrtfinále 1. ligy na palubovce pražského Startu.

„Samozřejmě rozhodnutí plně respektujeme, ale víc vám k tomu prozatím nemohu říci,“ vysvětlil za FB Hurrican Karlovy Vary manažer klubu Lukáš Grundler. Dopadem na jednotlivé florbalové soutěže se pak bude dodatečně zabývat Výkonný výbor Českého florbalu.

Všechny volejbalové soutěže přerušil i Český volejbalový svaz, VK ČEZ Karlovarsko tak přišlo o závěrečné vystoupení v UNIQA extralize, kde se mělo utkat v hitu 22. kola s českobudějovickým Jihostrojem.