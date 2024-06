Družstvo SKST Chodov vstoupilo do premiérové sezóny extraligy stolního tenisu mužů s velkými ambicemi a silným týmem, ale podzimní část soutěže přinesla nečekané výzvy. Nervozita a nešťastné koncovky je srazily na 8. místo, což bylo daleko za očekáváním. V polovině soutěže však Chodov zabral a postupnými výhrami se dostal až do Superfinále, kde po velké boji nestačil na HB Ostrov Havlíčkův Brod, přesto vyšperkoval úspěšnou sezonu mezi extraligovou smetánkou stříbrným leskem.

Nováček z SKST Chodov vyšperkoval premiérovou sezonu mezi smetánkou stříbrem. | Foto: Czech Table Tennis/Markéta Křížová

V září roku 2023 vstoupilo družstvo SKST Chodov do sezóny extraligy stolního tenisu mužů mezi profesionální republikovou smetánku. Jako klub na extraligové mapě sice nováčkem, nicméně personálním složením, domovským zázemím a pečlivými přípravami, vzbuzující ambice a odhodlání již před samotným úvodním kolem.

I přes to, že chodovský A-tým poskládal papírově velmi silný tým v podobě Antonína Gavlase (mistr Evropy 2013, mistr ČR 2017), Dmitrije Prokopcova (mistr ČR 2011, 2013, účastník OH 2016 v Riu de Janieru), Michala Bankosze (člen širší polské reprezentace), Romana Rezetky (semifinalista MSR 2021) a trenéra Richarda Výborného (bývalý český reprezentant), tak v podzimní části extraligy nepředváděl své umění v té nejlepší formě.

Zbytečná nervozita a nešťastné koncovky znamenaly propad průběžnou tabulkou až na 8. místo, které sice zajišťovalo účast v nadstavbovém play-off, ale daleko nad očekáváním a předsezónními plány. V polovině soutěže si Chodov spravil chuť v Českém poháru, kde obsadil 3. místo a nastartoval obrat, hon na soupeře a s tím spojené odvetné reparáty. Postupnými výhrami se Chodov nakonec dostal na 5. místo, čímž se vyhnul silným soupeřům v úvodních čtvrtfinálových bitvách, které se hrají na 2 vítězná utkání.

Čtvrtfinálovým soupeřem byl tým Petra Korbela TTC Ostrava 2016, který se podařilo na ostravských stolech zaskočit a výhodu domácího prostředí otočit ve svůj prospěch. Na domácím prostředí již nebylo pochyb, kdo disponuje větší snahou postoupit do semifinále. Výhrou 2:0 se Západočeši probojovali mezi TOP4 týmy v ČR, což byl předsezónní plán. Semifinálový soupeř překvapivě přešel přes vítěze základní části extraligy, tým SF SKK El Niňo Praha poměrem 2:0.

Absence obrovského favorita v semifinále se Chodovákům pomyslně otevřely brány Superfinále, nicméně musel pro to udělat ještě 2 kroky a to dvakrát porazit dalšího soupeře NH Ostrava, jehož barvy hájí mladí, avšak velmi ambiciózní hráči. Úvodní domácí utkání naznačilo, že cesta do finále bude hladká, neboť Chodov na domácích stolech vyhrál jednoznačně 3:0. Při odvetě v Ostravě se Západočeši probojovali ke dvěma mečbolům, ale neproměnili je a padli 2:3.

Rozhodující bitvu tak měl možnost vidět opět Chodov, který díky neskutečné podpoře svých fanoušků, dotáhl velmi dramatický boj do vítězné podoby, čímž si zajistil postup do Superfinále. Finálovým soupeřem byl jednoznačný favorit soutěže a obhájce titulu, tým z Vysočiny, HB Ostrov Havlíčkův Brod. Superfinále se odehrálo na neutrální půdě v Plzni a hrálo se pouze na jedno utkání (pozn. red. oproti předchozí části play-off). Trenéři obou týmů tak měli za povinnost nastavit formu svých svěřenců na jeden jediný den „D“ a okamžik „O“.

V sobotní podvečer se před svědky více jak 1300 diváků v téměř vyprodané hale TJ Lokomotiva Plzeň odehrálo velmi napínavé utkání, avšak v režii chodovských soupeřů, kteří se na vítězství sice nadřeli, ale na závěrečném stavu to nebylo znát. Poměrem 3:0 si tým z Vysočiny došel pro obhajobu a to dokonce pro čtvrtou v řadě. Nicméně i druhé místo považují Západočeši při své premiérové účasti v extralize za super úspěch a dnes již může chodovský klub nastínit, že do nadcházející sezóny posiluje, čímž by se titulu mohl ještě přiblížit, ale to si necháme na další soutěžní ročník, který začíná na přelomu srpna a září.

Závěrem tým SKST Chodov děkuje svým partnerům a podporovatelům – Karlovarský kraj, Národní sportovní agentura, Chotes Chodov, město Chodov, pánové František a Jaroslav Plačkovi, speciální poděkování patří chodovským fanouškům, kteří odvedli jako čtvrtý člen týmu úžasnou a mnohdy velmi důležitou roli.