Po skončení letošní zimy, která byla v souvislosti s pandemií koronaviru hodně ovlivněna vládními omezeními, se schvalovala reprezentační družstva pro sezónu 2021/22 a karlovarské barvy u toho nechyběly.

„Nás těší, že se do reprezentačních družstev dostali členové LK Slovan Karlovy Vary nebo jeho odchovanci,“ chválí si účast v nominaci reprezentací napříč věkovými kategoriemi hlavní trenér SCM Miroslav Petrásek.

K již stálé člence reprezentačního týmu žen Petře Novákové a členu reprezentačního týmu mužů Michalu Novákovi přibyli letos další závodníci.

Po výborných výkonech ve Světovém poháru, na mistrovství světa do 23 let i seniorském mistrovství světa, zejména ve sprintech, byl Ondřej Černý nominován do reprezentačního týmu mužů.

„Nově k nám přichází sprinter Ondra Černý, který bude nováčkem v naší šestičlenné sestavě,“ připomněl hlavní trenér mužské reprezentace Vasil Husák novou tvář ve svém reprezentačním výběru.

Do reprezentačního týmu juniorů byli po skvělé sezóně nominováni hned tři závodníci LK Slovan Karlovy Vary. Vítěz juniorského žebříčku a účastník juniorského mistrovství světa Kryštof Zatloukal.

Dále se objevili v nominaci české reprezentace první dva závodníci ze žebříčku kategorie staršího dorostu Daniel Hozák a také Filip Štecher.

Opomenout nelze ani hlavního trenéra mužské reprezentace Vasila Husáka, který taktéž pochází z LK Slovan Karlovy Vary.