Doslova. Tradiční Novoroční běh, který společně pořádají TJ Loket a Městský úřad Loket pod ředitelskou taktovkou Rudolfa Flašky, totiž nabírá na oblíbenosti a to se odráží i na startovním roštu, když v roce 2019 se v Lokti postavilo na start závodu, který měří 2,6 km, úctyhodných 411 běžců různých věkových kategorií.

První lednový den roku 2020 to pak bylo v rámci 35. ročníku parádních 445 běžců, čímž se Loket postaral o nejvyšší účast na novoročních bězích napříč západními Čechami. Absolutní pořadí v kategorii mužů ovládl sokolovský běžec Petr Lill, který zvládl trasu v čase 0:08:31. Druhé místo připadlo Oldřichu Kohoutkovi, taktéž ze Sokolova, a loketský bronz získal Daniel Straka z Horního Slavkova. V kategorii žen pak udávala tempo vítězka Eva Hejnicová ze Sokolova, která proťala cílovou pásku v čase 0:10:42.

Druhé místo obsadila loketská Kristýna Vášová a bronz získala další loketská běžkyně Markéta Bauerová. I pětatřicátý ročník dostal opět mezinárodní punc, když se o to zasloužil tradiční účastník Archy Escajadillo, který hájil barvy belgického Bruselu a v Lokti si doběhl v kategorii mužů M60 pro první příčku.

Tradičně pak všichni účastníci obdrželi v cíli upomínkový dárek, volnou vstupenku na hrad a také porci vyhlášené česnečky, kterou ukuchtil pro běžce Radek Hejna.

35. ročník Novoročního běhu v Lokti

Chlapci do 16 let: 1. Zídek Christian (Loket, 0:10:51), 2. Běhůnek Jaroslav (Sokolov, 0:10:53), 3. Opatrný Martin (Stříbrná, 0:11:07); muži do 39 let: 1. Lill Petr (Sokolov, 0:08:31), 2. Kohoutek Oldřich (Sokolov, 0:08:42), 3. Straka Daniel (Horní Slavkov, 0:08:56); muži do 49 let: 1. Salaba Michal (Loket, 0:09:37), 2. Bartůšek Eduard (Sokolov, 0:10:40), 3. Zídek Michal (Loket, 0:10:58); muži do 59 let: 1. Augusta Karel (Karlovy Vary, 0:12:22), 2. Zítka Miloslav (Chodov, 0:12:23), 3. Zadražil Milan (Sokolov, 0:12:53); muži nad 60 let: 1. Escajadillo Archy (Brusel, 0:11:26), 2. Hudák Josef (Habartov, 0:14:07), 3. Krassa Manfred (Chodov, 0:14:08); dívky do 16 let: 1. Staňková Eliška (Sokolov, 0:12:59), 2. Koutecká Klára (Sokolov, 0:13:25), 3. Kohoutková Klára (Sokolov, 0:13:27); ženy do 34 let: 1. Vášová Kristýna (Loket, 0:11:43), 2. Bauerová Markéta (Loket, 0:11:56), 3. Flesarová Anna (Dolní Rychnov, 0:13:32); ženy do 49 let: 1. Hejnicová Eva (Sokolov, 0:10:42), 2. Flašková Lenka (Loket, 0:13:12), 3. Hofmanová Kamila (Loket, 0:13:52); ženy nad 50 let: 1. Tomanová Jiřina (Sokolov, 0:14:16), 2. Bednářová Eva (Horní Slavkov, 0:14:22), 3. Rýglová Marie (Loket, 0:15:14).