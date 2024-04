První duel čtvrtfinálové série extraligy ve stolním tenise mužů byl jen pro silné povahy. Hráči SKST Chodov totiž vstali v bitvě s extraligovým klubem Petra Korbela TTC Ostrava z mrtvých, když během duelu prohrávali 0:2 na zápasy, přesto dokázali urvat důležitou výhru 3:2, čímž s v sérii ujali vedení 1:0 na zápasy.

SKST Chodov. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

Úvodní utkání se odehrálo v novém zázemí ostravského klubu a to v Brick House Vítkovice, které je důstojným stánkem stolního tenisu na extraligové mapě vrcholové pingpongové smetánky. Ostravský nehrající kapitán Petr Korbel nasadil do prvního střetnutí Jakuba Kleprlíka, Egypťana Khalida Assara a Slováka Adama Klajbera.

Sestavu hostů a zápasové nasazení doladil chodovský trenér Richard Výborný, který nasadil Antonína Gavlase, Poláka Michala Bankosze a Dmitrije Prokopcova. Do úvodního střetnutí proti sobě nastoupili Khalid Assar a Michal Bankosz. Assar měl Bankoszovi co vracet. V play-off byl však na svého soupeře velmi dobře připraven, zahrál spoustu fantastických úderů, což vedlo k poměrně lehkému vítězství 3:0 a průběžnému vedení 1:0.

Druhý zápas představoval duel týmových jedniček, ze kterého vzešel vítězně ostravský Jakub Kleprlík, který porazil chodovského Antonína Gavlase 3:1. Průběžné vedení 2:0 nebylo pro Chodov vůbec radostné, zejména ne pak v okamžiku, kdy ve třetím zápase chodovský Dmitrij Prokopcov prohrával 0:2 s ostravským Adamem Klajberem.

Ani za takové situace však Chodov nesložil zbraně. Tento nepříznivý stav přijal chodovský odhodlaný tým jako výzvu pokusit se o nemožné. Prokopcov otočil třetí set ve svůj prospěch, vyhrál dokonce i ten čtvrtý, kde byli Ostravané pouhé dva míčky od vítězství.

Stolní tenisté Chodova vstoupí do play-off na stolech Ostravy

V pátém setu se projevily dlouholeté a velmi bohaté zkušenosti bývalého českého reprezentanta Dmitrije Prokopcova, který tak obratem v zápase získal pro Chodov první bod. Za stavu 1:2 vstupovala ke svému reparátu chodovská jednička Antonín Gavlas.

Během sezóny Gavlas svého soupeře Assara sice dvakrát porazil, ale play-off je úplně jiná soutěž a nelze se spoléhat na statistiku předchozích vzájemných utkání.

První set byl v režii Gavlase, byl dominantní a velmi agresivní. Úspěšnost kvalitních úderu jej však ve 2. a 3. setu zradila. Gavlas tak musel otáčet průběžné vedení svého soupeře, avšak tažení za vítězství v tomto čtvrtém utkání bylo úspěšné. Nejprve v koncovce čtvrtého setu srovnal na 2:2 a v pátém setu měl již vývoj plně pod kontrolou.

Gavlas tedy pro Chodov vybojoval druhý bod a srovnal tak úvodní play-off, které se hraje na 2 vítězná utkání, na průběžné 2:2. Rozhodující duel znamenal souboj o vše. Los proti sobě postavil ostravskou jedničku Jakuba Kleprlíka a chodovského Michala Bankosze.

Bookmakeři by do role favorita určitě označili Kleprlíka, ale proti byl jednoznačně Bankosz, který díky výbornému koučinku chodovského trenéra našel na svého soupeře recept a i přesto, že první set dopadl ve prospěch Kleprlíka, tak zbývající tři sety vyhrál díky dodržené taktice Bankosz a získal tak třetí vítězný bod pro SKST Chodov.

Pro Západočechy to byl tak obrat z říše snů, díky čemuž získal lepší postavení do odvety, která se odehraje na stolech chodovského extraligového nováčka, a to v pátek 12. dubna od 18.00 hodin v chodovské sportovní hale.