Nejen on tak musel být navýsost spokojený, když právě běžecká omladina prokázala své kvality. „Na sedmém místě skončil patnáctiletý orientační běžec Šimon Maglia v novém rekordu. O další změny v rekordních tabulkách se postarali Milan Vopat v šedesátníkách a také Bára Přibilová mezi elévkami,“ podotkl k vylepšení traťových rekordů v některých kategoriích na osmikilometrové distanci, která byla rozdělena do dvou čtyřkilometrových okruhů.

Nakonec překvapivě vypálili rybník ostříleným běžcům junioři, kteří se srovnali na pomyslných stupních vítězů. Nejrychleji zvládl náročnou trať, kterou ozdobilo i několik pádů, Stanislav Zelenka z Běžeckého klubu F-C Kadaň, který prolétl cílem v čase 0:34:46 a který jako jediný dokázal stlačit čas pod hranici pětatřiceti minut.

FOTOGALERIE: Zasněžený Běh historickou Kadaní v režii Oplta

Druhé místo obsadil jeho klubový parťák Tomáš Čech a bronz si připsal na účet Filip Meduna v trikotu SK OB Ostrov. Nejrychlejší ženou byla veteránka Bertha Ramos Condori Maják, která si připsala na účet v dresu Arequipa vítězný čas 0:43:11. Na druhém místě skončila juniorka Sára Pecko z SK OB Ostrov a bronz připadl Kateřině Kutílkové z Mostu.

Tradičně se tučným písmem zapsali do výsledkové listiny také běžci z Karlovarského kraje. V mužích A doběhl na třetím místě Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov. K tomu přihodil velmi cenné stříbro Vladimír Dicá z Bečova v kategorii veteránů 3. A skvělou bilanci z Karlovarského kraje vyšperkoval v kategorii veteránů 4 Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu, který dosáhl na běžecké zlato.

V kategorii veteránek 2 dosáhla na druhé místo Martina Kabilová z Aces Teamu Karlovy Vary a bronz pak přihodil do sbírky ostrovský Filip Meduna v kategorii juniorů. Husarský kousek se pak povedl běžkyním v kategorii juniorek, když první místo brala Sára Pecko z SK OB Ostrov, druhé Eliška Kučerová z Triatletu Karlovy Vary a bronz zamířil do Ostrova díky Evě Urbánkové.

Zimní běžecký pohár Kadaň – 43. Tříkrálový běh

Muži A: 1. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:35:42), 2. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 0:35:56), 3. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 0:36:15); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (DBK Kadaň, 0:35:32), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:36:22), 3. Bajbora Jan (AK Žatec, 0:36:38); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:35:12), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:39:19), 3. Grasl Karel (Postoloprty, 0:42:49); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:39:15), 2. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:45:29), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 1:00:24); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:54:58); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:44:01), 2. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:46:37), 3. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:46:54); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:43:11), 2. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 0:46:27), 3. Popelková Kateřina (Strupčice, 0:47:27), veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:44:44), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:46:00), 3. Kabilová Martina (Aces Team Karlovy Vary, 0:46:41); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:34:46), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:35:04), 3. Meduna Filip (SK OB Ostrov, 0:35:08); juniorky: 1. Pecko Sára (SK OB Ostrov, 0:43:55), 2. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:45:10), 3. Urbánková Eva (SK OB Ostrov, 0:49:56).

Pořadí kategorií ZBP po 13. kole

Muži A: 1. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 8263 bodů), 2. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 7876), 3. Panitz Erich (Most, 7456); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 9007), 2. Šupol Michal (Sweep Sport, 7229), 3. Heligr Martin (Kadaň, 5778); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 8733), 2. Grasl Karel (Postoloprty, 4561), 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov , 4410); veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 4946), 2. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 3504), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 2339); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 1652), 2. Martykán Jiří (CT DNT Kadaň, 720), 3. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 331); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 8151), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 8146), 3. Hamata Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 3980); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 4486), 2. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 3188), 3. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 2976); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 4074), 2. Bulecová Petra (Žatec, 3789), 3. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 3630); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 4278), 2. Vítková Zuzana (Most, 4069), 3. Kabilová Martina (Aces Team Karlovy Vary, 2893); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 2660), 2. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 2396), 3. Šimůnková Ema (Kadaň, 721).