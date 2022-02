OBRAZEM: ZBP Kadaň odstartoval ve velkém stylu. Běžce prověřil Čendův lomcovák

V kategorii dospělých se vydalo na trať dlouhou 5 000 metrů v kadaňském lesoparku 131 běžců. Nejrychlejší čas zaznamenal a po zásluze dosáhl na triumf Jakub Ihnačinec, který hájil barvy Krušnomana a dosáhl na vítězný čas 0:17:21.

Za ním se umístil loňský vítěz Aleš Filingr z AK Most a bronz si připsal na konto junior Stanislav Zelenka z Běžeckého klubu F-C Kadaň. Neztratily se však ani ženy. Mezi mužské pokolení se vtěsnala do elitní desítky svým výkonem Klára Mirvaldová z VTŽ Chomutov, která jako jediná dokázala stlačit čas pod hranici devatenácti minut, přesněji 0:18:40.

„Klárka se svým výkonem dokonce zařadila na historicky druhé místo, jen 19 vteřin za Ivču Sekyrovou. Pouze ony dvě tak dokázaly výsledný čas stlačit pod devatenáct minut,“ řekl na adresu nejrychlejší ženy Filingr.

O další poprask se postarala žákyně Antonie Cermanová z CK Příbram Fany Gastro, která si připsala na účet nejen druhý nejrychlejší čas mezi ženami, ale dosáhla na pátý triumf na ZBP.

„Tonča stále jede na rekordní vlně, pátý start, pátý rekord,“ pochvaloval si výkon běžecké naděje šéf seriálu. Na třetím místě pak skončila Lucie Grohová, její klubová kolegyně z CK Příbram Fany Gastro.

Co se týče rekordů, tak ten poslední obstaral ostřílený veterán Milan Vopat, který dokončil závod ve skvělém čase 0:19:40. „Od Milana se ty rekordní časy mezi šedesátníky tak nějak očekávají,“ podotkl s úsměvem k dalšímu přepisu traťového rekordu Filingr.

Vidět však byli tradičně i běžci z Karlovarského kraje. V kategorii mužů A si doběhl pro hodně cenný bronz Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov. V kategorii veteránů 2 si připsal druhý nejrychlejší čas běžec karlovarského Triatletu Slávek Švejdar.

Stejně si pak počínal ve veteránech 3 Karel Hellmich, který taktéž přidal do sbírky Triatletu stříbrný kov. Medailové žně karlovarského klubu pak v Kadani podtrhl první příčkou v kategorii veteránů 4 Oldřich Dvořák.

V neděli 13. února čeká ZBP Kadaň již sedmnáctý závod, když se tentokrát poběží Běh přes Strážiště. Start závodu bude u 2. ZŠ v Kadani v 10.30 hodin a na běžce čekají dva okruhy o délce 5 200 metrů.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Běh lesoparkem

Muži A: 1. Ihnačinec Jakub (Krušnoman, 0:17:21), 2. Filingr Aleš (AK Most, 0:17:33), 3. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 0:17:53); veteráni 1: 1. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:18:20), 2. Bajbora Jan (AK Žatec, 0:18:33), 3. Doležal Ladislav (Hnízdil Team Kadaň, 0:18:54); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:18:56), 2. Švejdar Slávek (Triatlet Karlovy Vary, 0:19:44), 3. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:20:43); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:19:50), 2. Hellmich Karel (Triatlet Karlovy Vary, 0:21:01), 3. Turek Jiří (Chaloupky, 0:22:30); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:28:06), 2. Svoboda Josef (CT DNT Kadaň, 0:29:55); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:17:43), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:18:23), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 0:20:24); ženy A: 1. Mirvaldová Klára (VTŽ Chomutov, 0:18:40), 2. Kutílková Kateřina (Most ,0:21:16), 3. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:22:03); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:22:06), 2. Stejskalová Marika (Kadaň, 0:22:15), 3. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 0:22:34); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:22:12), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:22:46), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 0:23:50); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:25:52), 2. Šimůnková Ema (Kadaň, 0:29:06).