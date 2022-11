Mladá Boleslav do zápasu vlétla doslova jako uragán a po pouhých patnácti vteřinách šla do vedení. Povedenou kombinaci do prázdné branky zakončil Michal Sládek. Skóre se opět měnilo v šesté minutě, kdy Filip Zakonov využil skrumáže před karlovarskou brankou a zvýšil na 0:2. Krátce poté se poprvé prosadily i Vary, konkrétně Adam Zahraj, který využil volného prostoru na pravém křídle a ranou pod břevno snížil.