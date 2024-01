Do odvetné části extraligy mužů ve stolním tenise vstoupili hráči SKST Chodov pravou vítězně. Na modrých stolech v chodovské městské hale porazili v 10. kole extraligové soutěže Západočeši TJ Sokol PP Hradec Králové, kterému tak oplatili prohru 1:3 z úvodního kola.

SKST Chodov – TJ Sokol PP Hradec Králové 3:1. | Foto: SKST Chodov

Chodovští hráči chtěli v domácím prostředí uspět, a trochu jim to usnadnila sestava Východočechů, když hosté dorazili na západ Čech v béčkové sestavě. Nicméně tato okolnost rozvolnila soupeřům ruce a s pocitem, že si přijeli do Chodova pro výprask, hráli uvolněně, velmi agresivně a téměř bezchybně. Chodovský trenér Richard Výborný však soupeřovu sestavu nepodcenil a nasadil to nejlepší, co aktuálně má k dispozici.

Využil tak aktuální výbornou formu Michala Bankosze, kterého postavil na post jedničky. Domácí tahoun Antonín Gavlas díky vánočnímu tréninkovému výpadku, jenž byl způsoben nemocí, zastával pozici dvojky, které pak doplnil na postu trojky velezkušený Dmitrij Prokopcov.

V úvodním duelu porazil Michal Bankosz Matyáše Lebedu 3:1. Zcela nečekaně pak Antonín Gavlas podlehl shodným poměrem Radku Skálovi. Za stavu 1:1 proti sobě nastoupily nasazené trojky, Dmitrij Prokopcov a Vlastimil Buben.

Byla to bitva velmi napínavá, jednoduše se vším všudy, co vyrovnaný souboj v současném stolním tenisu nabízí. Rozhodly až poslední dva míčky v závěrečném pátém setu, kdy domácí Prokopcov odvracel dvě mečboly, otočil vývoj a svého protivníka porazil 12:10, čímž získal pro domácí tým druhý bod.

Ve čtvrtém utkáním proti sobě nastoupili Michal Bankosz a Radek Skála. Očekávala se další bitva, avšak chodovský hráč opravdu díky skvělé formě, nepřipustil žádné pochybnosti a stylem start cíl svého soupeře, výhrou 3:0, doslova rozebral.

Zisk třetího bodu znamenal vítězství 3:1 pro SKST Chodov a další cenné tři body do průběžné extraligové tabulky. Další domácí utkání čeká chodovský tým v pátek 26. ledna, kdy ho prověří tým Petra Korbela TTC Ostrava 2016.

Rozhodčí: Panský, Štika. Diváci: 119. Zápasy: Bankosz – Lebeda 3:1 (11:4, 2:11, 11:7, 11:3), Gavlas – Skála 1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 9:11), Prokopcov – Buben 3:2 (11:8, 11:9, 6:11, 8:11, 12:10), Bankosz – Skála 3:0 (11:4, 11:2, 11:9).