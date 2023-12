Skvěle. Stolní tenisté SKST Chodov si nadělili o víkendu předběžný vánoční dárek. U příležitosti oslav 60. výročí od založení klubu si nadělili úžasný dárek v bronzovém balení.

Stolní tenisté Chodova brali v Českém poháru bronz. | Foto: Czech Table Tennis

Chodovský klub se totiž premiérově představil na finále Českého poháru v Havlíčkově Brodě, a hned z toho byla cenná placka. S ohledem na postavení chodovských hráčů v žebříčku a od toho se odvíjející soupiska, posunula Chodov mezi TOP nasazené kluby v celé soutěži. Za zmínku stojí utkání 6. kola, ve kterém Chodovští nastoupili proti pražskému béčku SF SKK El Niňo Praha.

Ovšem ani zde, před branami finále, se Chodov moc nenadřel, když po jednoznačné výhře 6:1 se probojovali mezi TOP 4 týmy v Česku. V samotném finále Českého poháru los přisoudil Západočechům pro změnu pražské áčko El Niňa Praha. Utkání bylo velmi vyrovnané, v úvodu nervózní a v mnoha případech rozhodovaly koncovky pátých setů.

Štěstíčko se nakonec naklonilo na stranu soupeře a do finále se Chodov po prohře 2:5 neprobojoval. Následovala tak bitva o konečné třetí místo, ve které se chodovským hráčům postavil druhý poražený semifinalista tým TJ Sokol PP Hradec Králové. Tomu měli stolní tenisté z Karlovarského kraje co oplácet, neboť v extralize s ním v úvodním kole nečekaně prohráli. Soupeř nastoupil do zápasu o bronz bez své jedničky, což zvyšovalo před utkáním šance pro Chodov.

Nakonec i Chodov přistoupil k tomu, že nechal sedět na lavičce svou jedničku Antonína Gavlase, kterému se během dne moc nedařilo. Nicméně rozhodnutí to bylo správné, poněvadž absenci jedničky rychle nahradili Dmitrij Prokopcov a zejména Michal Bankosz, kteří stoprocentním výkonem posbírali vytoužených pět bodů a dovedli tak tým SKST Chodov k vítězství 5:3 a k třetímu místu ve Final Four.

Umístění je tak pro Chodov významným milníkem, který se do historie klubu zapsal zlatým písmem. Je to dosud nejvyšší a nejlepší umístění v seniorských kolektivních soutěžích, na které Chodov dosáhl.

Z triumfu se nakonec radoval výběr SF SKK El Niňo Praha A, který poměrem setů 5:1 porazil HB Ostrov Havlíčkův Brod. Závěrem si chodovští stolní tenisté dovolují svým fanouškům, partnerům, sponzorům, podporovatelům, ale i členům klubu a jejich rodinám, popřát šťastné a veselé Vánoce a hodně síly, zdraví, štěstí a úspěchů do roku 2024.

Český pohár - Final Four - Havlíčkův Brod 2023

Semifinále: HB Ostrov Havlíčkův Brod - TJ Sokol PP Hradec Králové 5:1, SF SKK El Niňo Praha A - SKST Chodov 5:2; o třetí místo: SKST Chodov - TJ Sokol PP Hradec Králové 5:3; o první místo: SF SKK El Niňo Praha A - HB Ostrov Havlíčkův Brod 5:1. Konečné pořadí: 1. F SKK El Niňo Praha A, 2. HB Ostrov Havlíčkův Brod, 3. SKST Chodov, 4. TJ Sokol PP Hradec Králové.