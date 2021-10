„Mrzí mě, že jsme nedokázali sérii zdramatizovat, určitě bychom si to zasloužili,“ řekl po porážce s Čakovicemi hrající trenér Jan Vanke.

„Druhé utkání bylo výsledkově vyrovnanější než to první v Čakovicích, když jsme tentokrát dokázali v některých dílčích zápasech urvat koncovku v náš prospěch,“ upozorňoval trenér Liaporu.

„Rozdíl vidím jen ve výsledku, který dopadl, jak dopadl. Soupeř byl o něco rozhodnější a agresivnější v koncovkách setů,“ narážel na rozdíly mezi týmy Vanke.

Přitom nohejbalisté Liaporu vstoupili do zápasu velmi dobře, když urvali ve svůj prospěch úvodní dvojku. „My jsme si řekli s Danem Putíkem, že do toho dáme všechno, a Čakovice jsme zaskočili. Poté hosté vyhráli druhou dvojici a my nám navrátili vedení po první trojce,“ vrací se k průběhu duelu Vanke.

Zdroj: Daniel Seifert

O všem pak rozhodoval singl. „Ten bych označil jako klíčový zápas, ve kterém se štěstěna přiklonila na stranu hostů,“ narážel Vanke na vedení Čakovic. O naději pak bojovala druhá trojice Varů, ale bez úspěchu.

„Chtěli jsme vykřesat naději, ale bohužel, koncovku zvládli lépe hosté,“ zklamaně říká závěrem Vanke. „Určitě nás mrzí, že jsme se do finále neprobojovali, ale na druhou stranu Čakovice postoupily do finále zaslouženě,“ dodává Vanke k sezoně, ve které Liapor musel vzít zavděk alespoň extraligovým bronzem.