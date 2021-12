„Je to přesně rok, co se začal věnovat cyklistice, která ho bavila odmalička, a tak se rozhodl, že si zkusí více cyklistických odvětví a uvidí, co ho nejvíce bude bavit a také pro co má největší předpoklady,“ poukazuje Markusková. Kolovský rodák si po roce závodění mezi zkušenějšími soupeři nejvíce oblíbil dráhovou a silniční cyklistiku, jako doplněk v rámci možností si v letošní sezoně vybral i MTB a cyklokros, když v současné době hájí barvy pražského KOVO.

„Do dresu KOVO Praha se dostal v podstatě náhodou, ale nelituje, naopak je moc rád, že se může alespoň částečně připravovat pod vedením zkušených trenérů a v partě kvalitních závodníků,“ upozorňuje Markusková. Cyklistická naděje z Karlovarského kraje tak může navázat na úspěchy ostrovského Martina Čechmana, který taktéž závodí na dráze.

„Nicolas se s dráhou v podstatě stále seznamuje a má velké rezervy, ale za jednu sezonu udělal obrovský pokrok,“ zdůrazňuje Markusková.

A velký úspěch v podání Nicolase na sebe nedal dlouho čekat. Nejdříve se představil na mistrovství České republiky v Omniu v kategorii mladších žáků, když si nadělil ke svým desátým narozeninám skvělé třetí místo.

„Následující víkend pak přidal 2. místo na mistrovství ČR v solo vylučovacím závodě, kde ho překonal velmi těsně Michal Bradáč z pražské Dukly,“ připomněla maminka další úspěch Nicolase, který navíc vyplňuje svou sportovní vytíženost například judem či atletikou.

„Niki sport miluje odmalička a jeho vzorem je Mathieu Van der Poel, proto si mezi mladými cyklisty během letošní sezony vysloužil přezdívku ´MiniMathieu´,“ dodává závěrem Markusková.