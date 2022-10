Zdroj: Youtube

Hosté však dokázali se štěstím v 17. minutě vyrovnat Ladislavem Pekárkem, který stanovil stav 1:1 po první třetině. „Spálili jsme hodně šancí,“ zoufal si po první třetině Velc.

Druhou třetinu načali lépe hosté, když jim vedení zařídil Jan Peška. Vary ale postupně dokázaly po brance Andreje Zahraje a přesilovkové trefě ve třetí třetině v podání Ivana Tomča otočit na 3:2.

Vedení však hurricani neudrželi, když vyrovnání obstaral svou druhou trefou v duelu Jan Peška. Šest minut před koncem navrátil vedení týmu z lázní Matyáš Velc, ale ani to Vary neudržely, když hattrickovou ranou poslal duel do prodloužení Jan Peška.

„Neproměněné šance nás stály tento zápas. Tři body jsme klidně mohli mít, místo toho náš soupeř nás trestal skoro ze všeho, co ze všeho měl, a zápas se dostal do prodloužení, a bohužel tam jsme to nezvládli,“ narážel Velc na prodloužení, ve kterém Vary inkasovaly pátou branku, která rozhodla o výhře hostů.

„Celkově to bylo vyrovnané utkání, které se hrálo nahoru dolů, ale škoda těch šancí, mohlo to dopadnout jinak,“ má jasno Velc.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC 4CLEAN Česká Lípa 4:5 po pp (1:1, 1:1, 2:2 – 0:1). Branky: 10. Michal Strachota, 37. Adam Zahraj, 45. Ivan Tomčo, 54. Matyáš Velc – 18. Ladislav Pekárek, 33. J, 49. a 55. Jan Peška, 63. Daniel Štěrba. Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 210.