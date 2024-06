Čtvrtmaraton po zásluze opanoval v absolutním pořadí Michal Oplt z OTC Vlčáci, když trať prolétl ve vítězném čase 0:35:31.9, čímž jako jediný dokázal stlačit čas pod šestatřicet minut. Na druhém místě skončil triatlonista Karel Dušek, který ztratil na vítěze v cíli necelé dvě minuty. Běžecký bronz pak připadl Pavlu Procházkovi z AK Sokolov, ten dosáhl na čas 0:37:40.7.

Nejrychlejší ženou byla v Sokolově Sára Janušková z Františkových Lázní, která se s časem 0:44:00.6, probojovala do TOP10 v absolutním pořadí běžců, čímž tak opanovala kategorii žen bez rozdílu věku. Druhé místo si připsala na své konto Martin Opltová z Horního Slavkova, a třetí místo pak obsadila Nikola Fischerová z Aše, která doběhla do cíle v čase 0:49:06.4.

Výsledky, juniorky do 17 let: 1. Čechocká Nikol 0:51:36.2 (BCM Krušné hory); 2. Koutecká Klárka 0:53:16.2 (Statek Bernard, BCM Sokolov); 3. Mašková Viktorie 0:55:23.8 (BCM Krušné hory); ženy 18-34 let: 1. Janušková Sára 0:44:00.6 (Františkovy Lázně); 2. Bodnárová Nikola 0:49:07.4 (Sokolov); 3. Dani Michaela 0:49:46.0 (Sokolov); ženy 35-49 let: 1. Opltová Martina 0:45:40.7 (Horní Slavkov); 2. Fischerová Nikola 0:49:06.4 (Aš); 3. Fefferová Aneta 0:53:09.7 (Sokolov); ženy 50 a více let: 1. Nehybová Ilona 0:52:32.4 (Chodov); 2. Tomanova Jirina 0:54:40.8 (Šneci v běhu); 3. Krtková Soňa 1:02:03.5 (Březová); junioři do 17 let: 1. Petřík František 0:42:20.8 (BCM Krušné hory); 2. Koncz Hugo 0:45:21.9 (HC Energie U15); 3. Kašpar Roman 0:47:15.1 (Energie); muži 18-34 let: 1. Dušek Karel 0:37:19.8; 2. Kováč Jan 0:39:58.4 (Komunikace Sokolov); 3. Vopička Jaroslav 0:41:35.0 (BSK Tatran Kraslice); muži 35-49 let: 1. Oplt Michal 0:35:31.9 (OTC Vlčáci); 2. Procházka Pavel 0:37:40.7 (AK Sokolov); 3. Kořán Petr 0:39:45.9 (AK Žatec); muži 50 a více let: 1. Gabriel Pavel 0:44:05.3 (Kraslice); 2. Hlušek Alfréd 0:44:06.3 (trenovanibehu.cz); 3. Kropáček Jan 0:44:47.2 (Wolfnet).