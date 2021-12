OBRAZEM: ZBP Kadaň odstartoval ve velkém stylu. Běžce prověřil Čendův lomcovák

Třináct vteřin ztratil na vítěze v cíli druhý v pořadí Filip Urban z Hopman teamu Žatec a běžecký bronz urval věkem junior Stanislav Zelenka v barvách Běžeckého klubu F-C Kadaň, který připsal v cíli na svůj účet čas 0:43:09. Nejrychlejší ženou tentokrát byla Olga Kantová ze Spony Teplice, ta dosáhla na čas 0:49:00. Jedenadvacet vteřin na ni ztratila v cíli druhá v pořadí Petra Bulecová ze Žatce a třetí místo obsadila Kateřina Kutílková z Mostu.

Vidět však byli i běžci z Karlovarského kraje. Na sedmém místě v absolutním pořadí doběhl Pavel Čekan z Běh a bike Ostrov a čtrnáctou příčku si vyběhl Miroslav Šipka z Dolního Rychnova. Oba běžci navíc figurují v kategorii mužů A na předních pozicích, když Čekanovi patří druhá, Šipkovi pak čtvrtá příčka.

Svými výkony se pak drží v TOP 10 mužů, kdy se Čekan drží na pátém místě, Šipka na místě devátém. Vydařený závod si pak připsali běžci v kategorii veteránů 3, kde Karel Hellmich z Triatletu Karlovy Vary bral běžecké zlato a za ním se umístil na druhé pozici Vladimír Dica z TJ Bečov nad Teplou, který si drží navíc v kategorii průběžnou druhou příčku.

To však nebylo ze strany závodníků z Karlovarského kraje vše. První místo přidal do své běžecké sbírky ve veteránech 4 Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu, který taktéž této kategorii po osmém závodě s přehledem kraluje.

Dále po osmi závodech se drží na třetím místě v kategorii juniorů Lukáš Hamata z Triatletu Karlovy Vary a také v juniorkách má Triatlet zastoupení, když Elišce Kučerové náleží druhá příčka. Opomenout bychom neměli ani průběžnou třetí příčku ve veteránkách 2, kde si užívá bronzový stupínek Martina Kabilová v dresu ACES TEAMU Karlovy Vary.

Do nového roku vstoupí běžci pěkně zhurta. O víkendu, tedy 1. ledna a 2. ledna, je čekají hned dva závody. Prvním bude Novoroční kondiční běh, který bude zároveň desátým závodem, tedy polovinou dvacetidílného seriálu.

Ten bude na programu 1. ledna od 15.00 hodin a start je nachystán u kadaňského Autoservisu Rokelská, běžce čeká trasa 7 510 metrů. Druhý pak přijde na pořad 2. ledna a měřit bude 8 080 metrů, kdy závodníci absolvují Běh kolem Špičáku. Start je nachystán v 10.30 u 2. ZŠ v Kadani.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Vánoční běh Brodcemi

Muži A: 1. Krátký Luboš mladší (AK Škoda Plzeň, 0:42:40), 2. Urban Filip (Hopman team Žatec, 0:42:53), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:43:20); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (DNK Kadaň, 0:43:15), 2. Doležal Ladislav (Hnízdil Team Kadaň, 0:44:25), 3. Bajbora Jan (AK Žatec, 0:44:34); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:43:27), 2. Zelenka Stanislav starší (DBK Kadaň, 0:50:29), 3. Prokeš Dušan (DNT Kadaň, 0:50:55); veteráni 3: 1. Hellmich Karel (Triatlet Karlovy Vary, 0:53:01), 2. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:55:35), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 1:04:53); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 1:07:36), 2. Martykán Jiří (DNT Kadaň, 1:26:19); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:52:03), 2. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:54:56), 3. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:55:37); veteránky 1: 1. Kantová Olga (Spona Teplice, 0:49:00), 2. Bulecová Petra (Žatec, 0:49:2), 3. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:55:50); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:53:11), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:53:43), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 1:01:26); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:43:09), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:45:56), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 0:51:48); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 1:04:37).

TOP 10 muži, ZBP Kadaň po 8. závodu: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 5683 bodů), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 5449), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 5022), 4. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 4982), 5. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 4939), 6. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 4786), 7. Panitz Erich (Most, 4715), 8. Šupol Michal (Sweep Sport, 4465), 9. Šipka Miroslav (Dolní Rychnov, 4195), 10. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 3897).

TOP 10 ženy, ZBP Kadaň po 8. závodu: 1. Kutílková Kateřina (Most, 2902), 2. Bulecová Petra (Žatec, 2719), 3. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 2676), 4. Vítková Zuzana (Most , 2570), 5. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 2501), 6. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 2267), 7. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 2175), 8. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 2100), 9. Mutlová Eva (JM Mašina, 1968), 10. Bartlová Šárka (Kadaň, 1805).