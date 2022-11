„Bohužel asi ano, chtěli jsme místy až moc, z toho pramenily zbytečné chyby, bylo vidět postupem zápasu, když jsme se otrkali, tak jsme byli konkurenceschopní,“ vracel se k utkání blokař Karlovarska Adam Zajíček, pro kterého to byla premiéra v prestižní soutěži.

Vstup do úvodní sady zápasu neměli hosté ze západu Čech příliš dobrý, když si Poláci během setu vytvořili až sedmibodový náskok, kdy se na palubovce projevil příliš velký respekt a nervozita ze strany hostů. Během hry však Karlovarsko zbytečný ostych odhodilo a dokázalo po zlepšeném výkonu stáhnout na rozdíl tří bodů, 25:22.

Vary vstoupí do Ligy mistrů v Polsku. Zaksa je velká výzva, říká Wiese

„Adaptovali jsme se na jejich úroveň, dodržovali taktické pokyny a bylo vidět, že byli zaskočeni odporem, který jsme kladli,“ chválil si Zajíček karlovarské zmrtvýchvstání během první sady. Domácí výběr, který jde v Champions League za triplem, urval ve svůj prospěch i druhý set, který vyhrál 25:21. „Asi rozhodla zkušenost hráčů Zaksy, kdy zachovali chladnou hlavu a šli si za vítězstvím v druhém setu,“ přemítal karlovarský blokař. To ve třetím setu se radovalo ze zisku setu Karlovarsko, které uspělo v dramatické koncovce, když ho vyhrálo 26:24.

„Navázali jsme na odvahu, kterou jsme získávali, a ta nesla své ovoce, hráli jsme trpělivě, těžké situace řešili volejbalově, vykrývali se, hráli jsme prostě tak, jak bychom měli na této úrovni,“ upozorňoval Zajíček. I čtvrtou sadu měly lépe rozehranou Karlovy Vary, když se během ní dostaly do tříbodového trháku. Ten však dokázala Zaksa smazat a v závěru setu se k ní přiklonila volejbalová štěstěna, když Vary dokázaly odvrátit dva mečboly, ale ten třetí už Poláci přetavili ve vítězství 26:24.

„Chybělo málo, měli jsme dvě skvěle vypracované bodové situace, které nedopadly i s trochou smůly v náš prospěch, a pak se opět ukázala zkušenost hráčů Zaksy, kdy ve vypjatém momentu vyšvihnou přímý bod z podání jako ze žurnálu,“ narážel Zajíček na rozhodující moment duelu.

Vítěz Ligy mistrů se měl co otáčet. Varáci neprodali svou kůži lacino.Zdroj: CEV/Champions LeagueKarlovarsko se i přes porážku přesvědčilo, že může konkurovat i volejbalovým gigantům. „Rozhodně bychom se od tohoto výkonu mohli odrazit k lepším začátkům do utkání v Lize mistrů, protože nás to stojí sílu a energii se dotahovat, bylo vidět, že naše odvaha jim nechutnala, a nebude chutnat žádným týmům,“ upozorňoval Zajíček.

Po Lize mistrů musí Karlovarsko přeřadit zpět na extraligový mód, když v sobotu 12. listopadu bude hostit v hale míčových sportů od 18.00 hodin Kladno, tedy bývalý klub Adama Zajíčka.

„Očekávám velký boj, Kladno se prezentuje pestrou hrou, k tomu skvěle podává, bude to těžký duel a pro diváka věřím i pěkný a zajímavý volejbal, budeme potřebovat každé ruce a hlasivky v hale,“ burcuje Zajíček fanoušky, aby přišli podpořit Karlovarsko v cestě za desátou výhrou v řadě za sebou.

Liga mistrů, skupina D

Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn-Koźle – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (25:22, 25:21, 24:26, 26:24). Rozhodčí: Medvid (Ukrajina), Halász (Maďarsko). Čas: 119 minut. Diváci: 750. Karlovarsko: Juhkami 15, Zajíček 7, Sasak 20, Wiese 11, Weir 9, Keemink 2, libero Pfeffer (stř. Lamanec 2, Kasan, Ihnát, Patočka).