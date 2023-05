/VOLEJBAL/ Po tři dny hostilo lázeňské město během uplynulého týdne, v hale míčových sportů, mistrovství České republiky žákyň U16 ve volejbale. Svátek volejbalu režíroval z pozice pořadatele VK Karlovy Vary, který měl na finálovém turnaji také své zastoupení.

Dívky VK Karlovy Vary braly na MČR U16 skvělé páté místo. | Video: Daniel Seifert

Do lázeňského města se sjelo šestnáct nejlepších týmů Česka, které si předtím prošly náročnou kvalifikací. Nakonec se z triumfu a mistrovského titulu, radovaly v městě minerálních pramenů starší žákyně v trikotu VK Prostějov, druhé místo brala TJ Kralupy, třetí TJ Emě Mělník a čtvrté TJ Zikuda Turnov.

Vidět však byly i barvy VK Karlovy Vary, když karlovarský výběr zakončil mistrovství na skvělém pátém místě. Právě výběr z lázní rozehrál finálový turnaj vítězně, když si drze vyšlápl na silný Zlín, čímž se postaral o velké překvapení. „Ukázali jsme, že hrajeme doma a vyhráli 2:0 s velkým bodovým rozdílem,“ vracel se k úspěšnému vstupu do turnaje karlovarský trenér Milan Bican.

NAJDETE SE? Lázně pohltil jubilejní 10. ročník Mattoni 1/2Maratonu

Následně Vary přihodily na svůj účet druhou výhru 2:0, když porazily Přerov. „Po velmi dobrém výkonu, jsme si zajistili výhrou postup do dalších bojů,“ pochvaloval si Bican. Posléze však pořadatelský klub narazil na Mělník, kterému podlehl 0:2. „Proti největšímu favoritu turnaje jsme nedokázali hrát na naše maximum, když nás soupeř celkem jednoznačně přehrál,“ řekl Bican k třetímu zápasu ve skupině.

Druhý hrací den však nezačal pro karlovarského zástupce příliš dobře, když na úvod prohrál s KP Brno 1:2. „Vysoké hráčky Brna nám dělali velké problémy, ale prohra 1:2 nic neznamenala,“ připomněl Bican, že stále bylo, o co hrát. Karlovaračky totiž stále měly šanci proklouznout do semifinále, o to následně bojovaly s Turnovem. „Tento zápas, snad jako jediný, nám moc nevyšel. Nedokázali jsme ze sebe vydat maximum, které jsme potřebovali, když prohra 0:2 znamenala boj o páté místo,“ hodnotil Bican klíčové utkání, které sebralo jeho týmu naději na medaili.

Poslední zápas druhého hracího dne však hráčky VK Karlovy Vary zvládly, když pokořily Frýdek-Místek 2:0. „Po dobrém výkonu a výhře 2:0 jsme skončily na třetím místě skupiny,“ podotkl karlovarský trenér k poslednímu duelu ve skupině. Třetí hrací den, pak přinesl v hale míčových sportů vyřazovací boje. Vary narazily v důležité bitvě na Kometu Praha, a byla z toho výhra 2:0.

„Výhra 2:0 nás poslala do boje o páté místo, proti KP Brno. Proti Brnu jsme předvedli vynikající výkon před plnou halou a skvělými fanoušky jsme vyhráli 2:0 a skončili na pátém místě v republice, což považuji za veliký úspěch,“ poukazoval Bican na velký úspěch svého výběru v domácím prostředí.

PODÍVEJTE SE: Běžecký předkrm obstarala dm rodinná míle

„Chci poděkovat všem, kdo se podílel na pořádání a organizaci finálového turnaje, také klubu VK Karlovy Vary, i rodičům, kteří nás po celou dobu vytrvale a hlasitě podporovali. Největší dík patří hráčkám za předvedené výkony, reprezentaci klubu a města Karlovy Vary,“ dodal závěrem karlovarský trenér.