„Snažíme se nabírat cenné zkušenosti, kdekoliv jen to jde. Po únorových turnajích byl Bohemia Cup dalším turnajem v řadě, kde jsme se chtěli předvést. Naši bojovníci se utkali v grapplingu, kickboxu i MMA. Musím také pochválit naše mladé zápasníky, kteří se nebáli a nastoupili do kategorie kickbox děti. Jsme rádi, že můžeme vést děti k lásce k bojovým sportům,“ vysvětloval šéftrenér karlovarského klubu František Linhart.

O velký úspěch své dosavadní zápasnické kariéry se zasloužila Nella Rodinová. V rámci přípravy na budoucí MMA zápas nastoupila do kickboxerského duelu proti Janě Šírkové z klubu Vlčí smečka Plzeň ve váze do 55 kg. „Nella po perfektním a téměř bezchybném výkonu porazila svou soupeřku, kdy rozhodly především tvrdé a přesné kopy na straně karlovarské bojovnice,“ chválil si výkon Rodinové Linhart.

Další ženský úspěch v podobě zlata připsala pro Alpha Gym Natálie Sabová ve váhové kategorii 55 kg, kde byla její soupeřkou Laura Koktová z AKJ Panthers Písek. „Natálie předvedla bezpochyby krásný výkon a zaslouženě získala vítězství,“ pochvaloval si Sabové úspěch karlovarský šéftrenér.

Posléze nastoupil do zápasu o vítěze ve váze do 74 kg talent Alpha Gymu Karlovy Vary Ondřej Hlaváček, který bohužel doplatil na nekvalitní organizaci tohoto turnaje, kdy jeho soupeřem byl Zdeněk Pavel z Yaksha Gymu.

„Bohužel jsem do zápasu nastoupil nerozcvičený, nepřipravený, protože jsem se jen tři minuty před bojem dozvěděl, že jdu na řadu,“ smutně poznamenal ke svému utkání, po kterém dosáhl na druhé místo. Následně do svých prvních dvou kickboxerských zápasů nastoupil v kategorii do 55 kg Jan Hlaváček.

„Honza bojoval v obou svých zápasech velmi statečně, a především v prvním zápase proti Kryštofovi Schwarzovi ze Samurai Fight Clubu mohla být klidně zvednuta vítězně ruka jemu,“ přemítal Linhart. Dalším kickboxerem za Alpha Gym, který nastoupil ve váze do 94 kg, byl Martin Ferenc, kterému se postavil Marcel Klik ze Samurai Fight Clubu Chodov.

„Ačkoliv byl Martin po celý zápas výrazně lepší, předvedl výborný pohyb, trefoval přesně údery a kontroloval střed zápasiště, tak naprosto nepochopitelně se nakonec z vítězství radoval soupeř. Zřejmě proto, že rozhodčí byli opět ze stejného klubu jako soupeř,“ zlobil se kouč Alpha Gymu.

Následně přišel na program grappling. V tom nastoupil do váhy nad 94 kg Miroslav Nosek a jeho soupeřem byl nejprve Petr Holouš z Tiger Jiu Jitsu Kralupy nad Vltavou, který se boji na zemi věnuje již dvacet let.

„Byla radost bojovat s takto zkušeným zápasníkem, jsem rád, že tento zápas neskončil prohrou na submisi a prohrál jsem až na body,“ popisoval Nosek své pocity po bitvě se soupeřem o mnoho zkušenějším.

Následně se karlovarský grappler utkal s Jiřím Cvejnem z Clube de Jiu Jitsu Pitbull Praha, vyhrál na body a dosáhl na druhé místo.

Dalším grapplerem, který hájil barvy Alpha Gym Karlovy Vary, byl v kategorii do 70 kg Zdeněk Ševcovič, který své vystoupení v Chomutově ověnčil druhým místem.

Těsně pod bednou pak skončil třetí grappler karlovarského klubu Jakub Hollý, který bojoval v kategorii do 84 kg. „Do turnaje jsem šel poprvé po operaci kolene a dlouhé pauze. Jsem primárně MMA zápasník a tento turnaj pro mne byl vhodný na návrat po zranění,“ našel Hollý na čtvrtém místě pozitiva.

Poslední disciplínou bylo MMA, do kterého nastoupil ve svém prvním zápase Adrian Kotlár, a to dokonce ve vyšší váhové kategorii do 86 kg. „Adrian bojoval proti Danielu Vlhovi z AKJ Brno, předvedl velmi dobrý výkon a prohrál po velmi vyrovnaném zápase s mnohem zkušenějším soupeřem až na body,“ ohlédl se trenér Linhart za dalším vystoupením, po kterém přibyl ve sbírce Aplha Gymu titul vicemistra republiky.

Neztratily se ani mladé naděje Alpha Gymu Ondřej Linhart a Max Dobei, kteří zápasili v kategorii kickbox děti. „Ondra po jedné výhře a dvou prohrách obsadil třetí místo. Max musel kvůli naprosto nepochopitelnému způsobu organizace turnaje nastoupit proti o dvacet kilogramů těžšímu soupeři. Na soupeře tak bohužel vzhledem k obrovské nevýhodě nestačil,“ dodal závěrem k hodnocení vystoupení v Chomutově Linhart.