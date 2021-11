Jako úvodní závod zvolil organizátor Čendův lomcovák na Svaťáku, a hned na začátku ZBP běžce řádně prověřil, když závod dlouhý 5 250 metrů absolvovali v několika okruzích. Na první závod si našlo cestu celkem 204 běžců v různých věkových kategoriích, čímž se postarali o rekordní účast.

Nejlépe si s nástrahami závodu a náročnými výběhy poradil Tomáš Javornický z DNK Kadaň, který dosáhl na vítězný čas 0:22:33. Za ním skončil na druhém místě Jakub Coufal z Witte bike teamu Nejdek, který ztratil na vítěze dvanáct vteřin, a běžecký bronz urval Martin Šindelář v barvách Hnízdil Teamu Kadaň.

Na stříbro Coufala navázali v nabité konkurenci i další běžci z Karlovarského kraje. V absolutním pořadí dospěláků bral osmé místo Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov a devátý skončil Petr Hrn, který hájil barvy New Roll Runners.

Nejrychlejší ženou byla v úvodním závodě podle předpokladů žatecká běžkyně Petra Bulecová, která navíc dosáhla na traťový rekord, když stlačila výsledný čas po šestadvacet minut, a to 0:25:51.

Druhé místo připadlo canicrossařce Jaroslavě Sedlákové ze Slavie pojišťovna sport teamu a bronz si vyběhla se svými psími miláčky Kristýna Grundová z týmu V zápřahu.

O víkendu má na programu běžecký seriál druhý závod, který tentokrát zavede běžce ke kadaňskému Bobřáku. Závod bude na programu v neděli 14. listopadu, kdy běžce čeká závod dlouhý 8 540 metrů a zakončí ho tradičním výběhem do schodů.

Start a cíl budou u Loděnice a zahájení závodu je naplánováno na 10.30 hodin. Zájemci se mohou přihlásit přímo na místě v den konání.

ZIMNÍ BĚŽECKÝ POHÁR KADAŇ – ČENDŮV LOMCOVÁK NA SVAŤÁKU

Muži A: 1. Coufal Jakub (Witte bike team Nejdek, 0:22:45), 2. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 0:23:36), 3. Dvořák Stanislav (Litvínov, 0:24:06),…4. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 0:24:15), 5. Hron Petr (New Roll Runners, 0:24:17); veteráni 1: Javornický Tomáš (DNK Kadaň, 0:22:33), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:23:11), 3. Přinda Lukáš (TJ Packa Praha, 0:24:50), ..5. Brožek František (Witte bike team Nejdek, 0:25:11); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:22:59), 2. Runt Pavel (Březno, 0:27:13), 3. Galajda Jan (Pyšná, 0:28:10), …7. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 0:30:17); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:25:52), 2. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:31:24), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:35:33); ženy A: 1. Grundová Kristýna (V zápřahu, 0:28:05) 3, Kutílková Kateřina (Most, 0:29:34), 3. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 0:32:40); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:25:51), 2. Sedláková Jaroslava (Slavia pojišťovna sport Team, 0:27:51), 3. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:29:35); veteránky 2: 1. Vítková Zuzana (Most, 0:28:54), 2. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:29:07), 3. Kabilová Martina (Aces Team Karlovy Vary, 0:30:30); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:23:18), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:24:41), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 0:25:45); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:33:45). 2. Šimůnková Ema (TJ Klášterec, 0:37:47).