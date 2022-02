A spokojenost byla namístě. Karlovy Vary od úvodního míče udávaly tempo duelu a to se promítlo i do skóre. „Relativně po dlouhé době poklidný zápas, kdy jsme udávali tempo,“ upozorňoval Pfeffer na průběh duelu, který se odehrál v režii Karlovarska.

Ani čtvrtý pokus na triumf v Českém poháru Varům nevyšel, braly stříbro

Vary dominovaly především na servisu, ze kterého navíc vytěžily pět přímých bodů. „Hráli jsme přesně, jak bylo třeba, a jsem rád za tři body,“ chválil si hru svého týmu Novák.

Karlovarsko se tak navrátilo zpět na první příčku základní části, musí však počkat, jak dopadne dohrávka mezi českobudějovickým Jihostrojem a Lvy Praha. Pokud by vyšli Jihočeši v tomto souboji bodově naprázdno, na prvním místě by zůstalo Karlovarsko do víkendového předposledního, 21. kola soutěže.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Ostrava 3:0 (25:15, 25:17, 25:16). Rozhodčí: Kvarda, Buchar. Diváci: 250.

Karlovarsko: Ihnát, Zajíček, Indra, Wiese, Patočka, Keemink, libero Pfeffer (stř. Fišer, Římal, Kočka, Wilson).

Ostrava: Kotas, Mazoch, Fořt, Polynski, Jambor, Vancl, libera Sobczak, Ptáček (stř. Jarosinski,Vašíček, Závodský, Bauman).