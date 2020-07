Po malé pauze se atletika navrátila zpět do Karlovarského kraje. A to pěkně zostra. Na programu totiž byly Ostrovské techniky, které na atletickém stadionu Miroslava Kitzbergera pořádala Atletika Ostrov v čele s ředitelkou závodů Evou Zekuciovou.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

A byla to parádní podívaná, když se ostrovského ´silového´ mítinku zúčastnilo třiatřicet závodníků ze čtyř oddílů z Karlovarského kraje. A bylo se na co koukat, když během závodu si hned několik atletů vylepšilo osobní rekordy. A nejen to. O velký rozruch se totiž postaral v sektoru skoku vysokého junior Filip Hlídek v barvách SC Start Karlovy Vary, který si vylepšil svůj osobní rekord na 191 cm, čímž se posunul na skvělé 10. místo atletických tabulek v České republice.