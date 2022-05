„Přál jsem si do týmu Keňana Noberta Kigena a ten pražský maraton vyhrál. Když jsem běžel po trati, podporoval jsem členy mého týmu. Bylo to skvělé,“ doplnil Ježek, několikanásobný paralympijský šampion z týmu Birell. Už tento víkend ho čeká další výzva, Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary.

V unikátním a revolučním projektu se jeho týmu v celkových výsledcích nevedlo, Birell totiž obsadil poslední, šesté místo. V součtu časů elitních atletů a ostatních běžců – ALL RUNNER získal 3 664 bodů. A nepomohl ani celkový triumf Keňana Kigena nebo domácí maratonský titul Marcely Joglové.

„Bohužel nám někteří elitní běžci nedokončili maraton, to se stává. Ty různé koeficienty a počítání průměrných časů daly vítězství týmu Generali Česká pojišťovna, což je fajn. Aspoň se to střídá. Byla by dobrá tradice, aby každý rok vyhrál někdo jiný,“ dodal s úsměvem Ježek, šestinásobný mistr světa. Birell pro členy týmu připravil mnohé bonusy, ale zároveň se je snažil mohutně motivovat, před startem podpořit.

„Dělali jsme online workshopy, měl jsem k nim motivační řeč. Rovněž jsem se rozhodl pražský maraton z poloviny běžet, abych podpořil naše běžce na trati. To bylo fajn, protože to spousta našich členů ocenila. Dokonce mi hlásili, že kvůli mně se přihlásili do týmu Birell, což bylo příjemné. V tom je myšlenka Battle of the Teams naprosto unikátní,“ pochvaloval si Ježek, který polovinu trasy maratonu zaběhl za hodinu a půl. A poté vystřídal Heřmana Volfa z organizace Cesta za snem, která od Birellu získala 50 tisíc korun na pomoc při plnění snů aktivních lidí s různými zdravotními hendikepy.

„Atmosféra maratonu byla nádherná, hodně lidí u tratě nás podporovalo. Naposledy jsem běžel půlmaratonskou vzdálenost v roce 2011, pak jsem kvůli cyklistické kariéře startovat nesměl. A teď po konci kariéry se vracím k běhání, zjistil jsem, že to jde,“ dodal Ježek, který se už těší na start Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary.

V sobotu 21. května vyběhnou běžci v 18.00 hodin na rychlou a rovnou trasu vedoucí unikátní lázeňskou kolonádou. Součástí závodu je také dm rodinný běh nebo Běh o pohár rektorky VŠFS.