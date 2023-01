„Je to zvláštní pocit. Tím, jak se pětistovka blížila, tak jsem samozřejmě sledoval statistiku, protože to číslo je úctyhodné a v kariéře se nepodaří každému. Po Martinovi Dlouhém jsem druhý, komu se to podařilo. Myslím si, že moc hráčů nepřibude kvůli velkým odstupům. Michal Seidler ale určitě dá 500 gólů. Je to pěkné číslo a ukazuje na bohatou kariéru, kterou mám za sebou,“ uvedl Lukáš Rešetár.

V historické tabulce drží Rešetár druhé místo. První Martin Dlouhý, který už ukončil kariéru, nastřílel 611 gólů. „Jelikož už má šestistovku, tak cíl překonat Martina Dlouhého by bylo takové sci-fi. Je možné dát za sezonu několik branek, ale 600 gólů je daleko,“ tvrdil Rešetár. V tuzemsku střílel góly za dva kluby. Začínal v někdejším Indossu Plzeň a dlouhá léta hrál za Chrudim. Před pěti lety se vrátil domů a válí za Interobal Plzeň.

„Statistiky jsem nikdy nesledoval, ale milníky si člověk uvědomí nebo zaregistruje. V kabině máme na sledování statistik Michala Holého, který to zvládá perfektně. Vždycky jsem hrál pro mančaft, takže já si vedu statistiku získaných titulů,“ řekl kapitán Interobalu Plzeň a české reprezentace.

„Za 500. gól v soutěži není žádná sazba do klubové kasy. Pokud mě ale pokladník zkásne, tak rád něco dám,“ dodal.

Na první gól si Lukáš Rešetár už nevzpomene, ale vybaví si premiérový ligový start. „V Plzni za Indoss proti Pardubicím a prohráli jsme 1:8 nebo 1:9. Je to spousta let zpátky,“ usměje se Rešetár.

Mnoho Rešetárových gólů znamenalo na klubové i reprezentační úrovni velké úspěchy. „Pár gólů rozhodovalo o vítězství nebo o titulu v lize. Určitě musím zmínit gól, který jsem dával v baráži Slovincům v Praze, díky kterému jsme postoupili na mistrovství světa v Thajsku. Branku jsem vstřelil minutu před koncem,“ zavzpomínal.

„Pokud bych zalovil v paměti, vypíchl bych ještě nějaký gól. Důležitých momentů bylo více,“ doplnil Rešetár.

Jelikož Rešetárovi bude na konci dubna 39 let, blíží se jeho kariéra ke konci.

„V mých letech je to už o zdraví. Člověk je zkušený a potřebuje se udržovat, než že by se posouval dopředu. Na druhou stranu může být vzorem pro mladší. Hlavní je zdraví, abych mohl trénovat každý den, protože jakmile člověk vypadne ze zátěže, je hrozně náročné vracet se. Bez každodenního tréninku to ani nejde, protože pak v zápasech chybí síla. Futsal je hodně rychlý, ale tím, že se v něm dá střídat hokejově, tak ho lze hrát do vyššího věku než fotbal,“ konstatoval Lukáš Rešetár.

