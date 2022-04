„Ze zápasu jsem byl hodně nervózní,“ narážel Pilný na dvouletou pauzu, po které se navrátil do klece. „Vzhledem k tomu, že mé poslední dva zápasy nedopadly nejlépe, bylo pro mě velmi důležité vyhrát,“ říká k cíli, se kterým do hlavního města zamířil.

Zdroj: Youtube

„V samotném zápase jsem se cítil skvěle. Měl jsem za sebou perfektní přípravu a tvrdé sparingy v Alphě. Cítil jsem od svého gymu po celou dobu velkou podporu, která mě tlačila vpřed,“ připomněl Pilný, že podpora kolegů z Alpha Gymu Karlovy Vary pro něj byla hodně důležitá. „Co se týče zápasu, tak se mi dařilo dobře číst soupeře a kopat velké množství přesných kopů na nohu. Jeden se však podařilo soupeři zachytit a strhnout mě na zem,“ přibližuje dění v kleci.

„Ze země jsem však přesně věděl, co dělat, počkal si na vhodný okamžik zachytit nohu soupeře a ukončit ho pákou na patu v prvních vteřinách třetí minuty zápasu,“ říká ke klíčovému momentu, po kterém slavil vítězství.

„Chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli na mé přípravě na zápas. A to jmenovitě Alpha Gymu Karlovy Vary, trenérům Františku Linhartovi a Krishanovi Rawatovi a všem z gymu. Dále také gymu Elite Fight Club a Michalu Madejovi a mým sponzorům Medeor KV, Baddys Shop KV, Atoma Store, Art De Suisse, West Tatoo a Willy´s Barber Shop, bez jejichž pomoci a podpory by to nešlo,“ vzkazoval závěrem poděkování Pilný.