Krajský přebor staršího žactva a dorostu, který se odehrál v Plzni na Radbuze, přetavili v nevídané medailové žně plavci karlovarského Slovanu.

Parádní vystoupení mají za sebou plavci karlovarského Slovanu, kteří si vyplavali v Plzni úctyhodných 142 cenných kovů. | Foto: TJ Slovan Karlovy Vary, oddíl plavání

Slovan vyslal do bojů o tituly krajských přeborníků šestadvacet plavců ve věku od dvanácti do osmnácti let.