„Jsem strašně rád, že kluci přistoupili k utkání se vší zodpovědností,“ chválil si hrající trenér a jeden z nejzkušenějších hráčů na straně Liaporu Jan Vanke.

„Hráčům jsem zdůrazňoval, že Benešov nemá co ztratit, že se zachránil, a tím splnil svůj cíl a v play-off začíná nová soutěž, takže nás budou chtít zaskočit,“ prozrazuje Vanke.

Šacung dorazil do Doubí se širokým kádrem, který vesměs tvořili mladí hráči. „V některých fázích zápasů nezvládli hráči Šacungu klíčové momenty, kdy jsme je za to v koncovkách setů trestali. Když jsme například prohrávali 6:8 a nakonec vyhráli 10:8, to byl rozhodující faktor utkání,“ zdůrazňuje trenér Karlových Varů.

„V opačném případě by nás však čekala náročná bitva,“ je si vědom Vanke a pokračuje: „V některých momentech se k nám také přiklonila i potřebná nohejbalová štěstěna.“

Nohejbalisté Liaporu tak zúročili své zkušenosti a v úterý 28. září je čeká od 11.00 hodin druhý čtvrtfinálový duel na kurtech Šacungu. Cíl mají Varáci jasný, stvrdit postup do semifinále. „Určitě nepojedeme do Benešova, že chceme navrátit sérii do Varů. Věřím, že máme natolik zkušené hráče, že nic nepodceníme a postoupíme,“ přeje si Vanke druhý postupový bod. Pokud hráči Liaporu zápas zvládnou, tak v semifinále narazí na neoblíbený tým Čakovic.