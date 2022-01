Do první sady však Západočeši nevstoupili příliš dobře, když domácí dokázali vyhrát první set v poměru 25:17. „Začali jsme zápas nervózně, čekali jsme na soupeře, že by nám to mohl usnadnit, ale právě naopak jsme to byli my, kdo jim to usnadňoval,“ vracel se k neúspěšnému vstupu do odvetného souboje na palubovce tureckého velkoklubu karlovarský blokař Adam Zajíček.