„Sezony našeho národního týmu jsou teď velice náročné, protože máme vždy vysoké cíle, hrajeme na dobré úrovni, a tak bylo potřeba, abych se rozhodl. Budu se naplno věnovat reprezentaci,“ prohlásil osmačtyřicetiletý kouč. Jiří Novák nasadil v Karlovarsku vysokou laťku. Elitní mužstvo dotáhl ke třem extraligovým titulům a dvakrát k zisku domácího Superpoháru. V pohárové Evropě vedl tým ve čtyřech ročnících Ligy mistrů a třikrát s ním postoupil do čtvrtfinále Poháru CEV.

„Vážíme si toho, že Jiří Novák působil v Karlovarsku tak dlouho a pomáhal klub budovat, stojí za našimi největšími sportovními úspěchy,“ uznal předseda VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný. „Snažili jsme se ho udržet, ale respektujeme jeho rozhodnutí věnovat se pouze národnímu týmu. Klub a zároveň i reprezentaci vede už tři roky.“

Ke kombinaci dvou náročných úvazků trenér Novák dodal: „Jak skloubit termíny klubu a reprezentace, jsme řešili každý rok od doby, kdy jsem k národnímu týmu nastoupil. Vždycky se to dalo zvládnout, ale současná situace si žádá už jiné řešení, protože letošní léto a podzim budou pro český národní tým velice dlouhé. Nešlo by, abych přijel desátého října, pět dní před začátkem soutěží, nebylo by vůči klubu fair, nechat práci na ostatních.“

Jiří Novák opustí po konci sezony Karlovarsko, bude se věnovat pouze reprezentaci. Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Letošní sezonu mají volejbalisté Karlovarska výborně rozehranou. V extralize bojují o obhajobu titulu, v národním poháru jsou v semifinále a v evropském Poháru CEV postoupili mezi osm nejlepších. Všechny tyto akce dotáhnou ještě pod taktovkou Jiřího Nováka. O jeho nástupci v pozici hlavního trenéra A-týmu rozhodne vedení klubu už tento týden. „O trenérských kandidátech, mých možných nástupcích, jsme se bavili. Ptali se mě na názor a já jsem jim jedno jméno doporučil,“ naznačil Novák. „Na hledání nového trenéra vedení klubu intenzivně pracuje. Chceme zachovat nastolený trend a kontinuitu práce. Jméno nového trenéra oznámíme v nejbližších dnech,“ slíbil šéf klubu Jakub Novotný.

Jiří NOVÁK

*19. listopadu 1974.

Hráčská kariéra: vítěz Ligy mistrů; vítěz Poháru CEV; vítěz evropského

Superpoháru; 8x mistr Francie; mistr Česka; 2x vítěz francouzského Superpoháru; 3x vítěz francouzského poháru; vítěz Českého poháru.

Trenér Karlovarska: od roku 2015; 4 sezony v Lize mistrů; 3x čtvrtfinále Poháru CEV; 3x titul v extralize; 2x titul s českém Superpoháru trenér reprezentace: od roku 2020; čtvrtfinále ME 2021; titul ve Zlaté Evropské lize 2022