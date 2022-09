Utkání však začalo z obou stran velmi opatrně. Na domácích byla vidět nervozita, byli to však oni, kdo jako první měnil skóre. „Do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře. Nepředváděli jsme především směrem dozadu hru, kterou jsme předvádět chtěli,“ vracel se ke vstupu do historicky prvního superligového utkání karlovarský trenér Marek Mandler. Jenže poté se Vary oklepaly a promítlo se to i do ukazatele skóre.