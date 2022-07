Posléze se k běžeckému slovu dostaly přípravky, které zdolávaly tratě 400 a 1000 metrů. Následně se lázeňskému městu představilo starší a mladší žactvo, které mělo na programu okruh měřící 1 400 metrů.

NAJDETE SE? SpaRun ovládli Pavel Štěpáník a Kerstin Schmidt

Pak už přišel na řadu zlatý hřeb desátého ročníku, a to hlavní závod na 6 400 metrů. Ten tradičně dostal mezinárodní punc, když se v několika kategoriích představili běžci z nedalekého Německa.

Nakonec se v absolutním pořadí, do kterého promluvilo celkem 178 běžců, z toho 116 mužů a 62 žen, radoval z triumfu Pavel Štěpáník z AK Škoda Plzeň, který dokončil závod v čase 20:51.1. Na druhém místě doběhl Andreas Hecht z DJK Weiden a bronz si připsal na účet Tomáš Kožák z SC Start Karlovy Vary.

Nejrychlejší ženou závodu byla Kerstin Schmidt ze Schützenverein Edelweiss Siegritz, když si na konto připsala vítězný čas 24:30.2. Na druhém místě dokončila závod v lázeňském městě Jana Richter v barvách LATV Plauen a na třetím místě pak Eva Slavíková z Prahy.

Desátý ročník SpaRun Mariánské Lázně ovládli plzeňský Pavel Štěpáník a německá běžkyně Kerstin Schmidt.Zdroj: Daniel Seifert

Výsledkový servis:

Muži do 19 let: 1. HAMATA Lukáš 23:39.8 (Triatlet Karlovy Vary); 2. JANOCH Samuel 24:33.6 (MLOK); 3. FLORIÁN Filip 24:39.6 (AC Mariánské Lázně); muži 20–39 let: 1. ŠTĚPÁNÍK Pavel 20:51.1 (AK Škoda Plzeň); 2. KOŽÁK Tomáš 21:10.0 (SC Start Karlovy Vary); 3. FIALA Vítek 21:22.7 (AK Škoda Plzeň); muži 40–49 let: 1. HECHT Andreas 20:54.4 (DJK Weiden); 2. WURST Milan 22:18.7 (Hlubočky); 3. NOVOTNÝ Lubomír 22:47.3 (Cheb); muži 50–59 let: 1. KOŽÁK Milan 22:52.3 (SC Start Karlovy Vary); 2. ŠTEFANIŠIN Jozef 24:24.6 (MARAS Team Prešov); 3. ŠVARC Norbert 24:39.9 (Mílaři Domažlice); muži nad 60 let: 1. FILINGR Čeněk 24:09.7 (Běžecký klub F – C Kadaň); 2. HLINOVSKÝ Václav 25:31.1 (PMDP); 3. DICÁ Vladimír 29:22.8 (TJ Slavoj Bečov nad Teplou); ženy do 19 let: 1. KUČEROVÁ Eliška 28:00.7 (Triatlet Karlovy Vary); 2. SVOBODOVÁ Elen 30:40.1 (Triatlet Karlovy Vary); 3. ŠTĚŘÍKOVÁ Marie 33:19.6 (Triatlet K. Vary); ženy 20–39 let: 1. SCHMIDT Kerstin 24:30.2 (Schützenverein Edelweiss Siegritz); 2. SLAVÍKOVÁ Eva 24:54.4 (Praha); 3. MÜLLEROVÁ Soňa 25:41.3 (TJ BANÍK STŘÍBRO); ženy 40– 49 let: 1. RICHTER Jana 24:46.0 (LATV Plauen); 2. KŮSOVÁ Lenka 25:22.8 (Triatlet Karlovy Vary); 3. ŠIMKOVÁ Markéta 29:14.4 (Nový Malín); ženy 50–59 let: 1. LUBINOVÁ Romana 28:05.9 (SC Start Karlovy Vary); 2. STUŠKOVÁ Hana 28:44.5 (ACES TEAM Karlovy Vary); 3. BEČVÁŘOVÁ Marcela 31:29.8 (SV Stříbro); ženy nad 60 let: 1. BAUERNFEIND Monika 32:42.0 (TuS 1892 Mitterteich); 2. VYŠÍNOVÁ Iveta 32:57.5 (Karlovy Vary); 3. NOVAKOVA Jana 39:28.2 (Mariánské Lázně).