Důvod? Šéf atletického mítinku Jacek Přibáň totiž přichystal v pondělím podvečeru na atletickém stadionu se zlatou dráhou, kterou se mohou chlubit pouze v Chebu, se svým klubem SKP Union Cheb parádní galapředstavení.

Nabitý program tradičně zahájilo představení závodníků v čele se světovou rekordmankou a olympioničkou v hodu oštěpem Bárou Špotákovou či vycházející běžeckou hvězdou Jakubem Davidíkem.

41. ročník Velké ceny města Cheb.Zdroj: Daniel Seifert„S jedenačtyřicátým ročníkem jsem velmi spokojený,“ rozdával na konci mítinku úsměvy na všechny strany ředitel Velké ceny Jacek Přibáň.

A měl k tomu řádný důvod. Špičkové atlety totiž dorazily podpořit na stadion stovky diváků. „Byli fantastičtí, neskuteční,“ chválil si diváckou podporu sportovců Přibáň.

Vše odstartovaly závody přípravek, které posléze vystřídali na zlaté dráze ostřílení atleti, kteří si v několika běžeckých disciplínách vylepšili osobní rekordy. „Atleti, kteří se u nás představili, si vesměs vytvořili osobáky a byli s naší dráhou i závody spokojeni,“ prozradil nadšení závodníků, kteří po skončení mítinku nešetřili na adresu pořadatele chválou.

Zlatý hřeb pak obstarala Bára Špotáková, která dosáhla v chebské premiéře, kde se poprvé konal závod v hodu oštěpem, na parádních 61,29 metru.

„Co se týče oštěpu, tak jsem spokojený hrozně moc, protože Bára hodila asi o dvacet centimetrů méně než v Curychu, což je fantastické,“ neskrýval spokojenost Přibáň.

41. ročník Velké ceny města Cheb.Zdroj: Daniel SeifertDalším českým závodníkem, který se v Chebu představil, byl Jakub Davidík, který nakonec zaostal za českým rekordem o čtyři vteřiny, když distanci na jeden kilometr dokončil v čase 2:22.8.

41. ročník Velké ceny města Cheb.Zdroj: Daniel Seifert„Davidík je velký bojovník a do závodu dal vše, ale bohužel český rekord se mu nepodařilo pokořit o čtyři vteřinky,“ přidává Přibáň svůj pohled na vystoupení talentovaného mladíka.

„Kdyby bylo více borců, kteří by mu šlapali na paty, když poslední kolo běžel sám, tak by se to také vyvíjelo jinak,“ přemítá šéf chebského mítinku.

Tomu velkou radost udělali i atleti z líhně SKP Union Cheb, kteří na domácí zlaté dráze byli hodně vidět.

„Jsem moc spokojený, jelikož se v domácím prostředí skvěle předvedli, když podávali výkony o stupeň vyšší,“ upozorňuje Přibáň.

Odměna za skvěle odvedenou práci pak přišla po mítinku, kdy bylo SKP Union Cheb předsedou Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem, který se chebského mítinku zúčastnil, nabídnuto pořádání mistrovství České republiky.

„Ještě teď to rozdýchávám,“ říká s úsměvem k velkorysé nabídce Přibáň a závěrem dodává: „Musíme o tom popřemýšlet.“