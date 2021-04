„To nejde ani popsat,“ přiblížil své pocity po zisku mistrovského titulu nahrávač a libero Karlovarska Martin Kočka. „Já jsem mistr, my jsme mistři,“ přidával se k euforii polský smečař ve službách Karlovarska Lukasz Wiese.

Karlovarsko si užívá druhý extraligový titul, který si okořenilo výjezdem legendární amerikou.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

A oslava to byla velká, hodná mistrů. „Pocity? Jedině euforické. Bombastický poslední zápas netradiční sezony, která byla přerušená kvůli covidu, takže byla trochu unikátní, ještě navíc vyšperkovaná tím, že to byl poslední zápas sezony, co více dodat, jedině super,“ bilancoval statistik Karlovarska Zdeněk Sklenář náročnou sezonu, pod kterou se opět podepsala pandemie koronaviru.

„Není nic většího než vyhrát titul, to je nejvíce,“ hlásil po pátém finále mladíček Martin Fišer, který stejně jako několik dalších služebně mladších hráčů urval svůj premiérový titul v extralize mužů.

„Pocity jsou nepopsatelné, přece jen jsme vyhráli finále. Je to skvělé, ten pocit vyhrát nad Budějovicemi, které jsou deset let nejlepším klubem v extralize. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli titul, který bude pro tento klub hodně cenný,“ lebedil si zabiják z útočné linie Varů, smečař Lukáš Vašina.

„Ukázali jsme naši sílu a jsme mistři ligy,“ upozorňoval univerzál Karlovarska Patrik Indra, který byl nejen ve finálové sérii tahounem týmu. „Jsem samozřejmě hrozně šťastný, jsem na kluky hodně pyšný, na všechny, co nám pomáhali a pomáhají. Je to obrovský úspěch nejenom kluků z áčka, ale obrovský úspěch celého klubu,“ vysvětloval po zisku druhého titulu manažer klubu Jan Meruna.

Karlovarsko si užívá druhý extraligový titul, který si okořenilo výjezdem legendární amerikou.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

„Prostě jsme nejlepší,“ měl jasno při oslavách zlatých extraligových medailí kapitán Karlových Varů Lukáš Ticháček.

„Jsem strašně rád za ten konečný výsledek, že jsme vyhráli, myslím si, že jsme si to i zasloužili,“ přidával karlovarský kapitán, pro kterého to byl v jeho pestré volejbalové kariéře již jedenáctý mistrovský titul.

„Dvě finále v jedné sezoně. Jedno jsme bohužel nedotáhli, o to je ten pocit sladší. Samozřejmě důležitější je, že ukazuje na formu v dlouhodobém kontextu, a jsem hrozně rád, že jsme potvrdili nejenom letošní, ale i loňskou sezonu, kdy jsme vyhráli základní část,“ narážel karlovarský trenér Jiří Novák na dva triumfy v loňské a letošní základní části extraligy a také letošní finále v Českém poháru, ve kterém jeho tým nestačil na Liberec.

Karlovarsko si užívá druhý extraligový titul, který si okořenilo výjezdem legendární amerikou.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Každý velký úspěch je po zásluze vždy odměněn, ani ten v podání Karlovarska nezůstal pozadu, když partner klubu, společnost Algon, a .s., propůjčila novopečeným mistrům extraligy legendární americký pick-up DODGE RAM 1500.

„Paráda, luxus, kolik to žere? To je dělo,“ znělo jednohlasně z tábora Karlovarska při přistavení pick-upu. „Děkujeme Algonu za nová služební auta do naší flotily,“ s úsměvem a nadsázkou říkal trenér Jiří Novák, který se ujal role řidiče a své svěřence také konečně vyvezl. Jedno je jasné, jízda v podání volejbalistů Karlovarska jen tak neskončí.