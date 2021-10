Ve středu 6. října je čeká první utkání prvního předkola Ligy mistrů, ve kterém se Vary představí od 18.00 hodin na horké palubovce rumunské Galati.

Trenér Karlovarska Jiří Novák bude spoléhat v Rumunsku i na volejbalový um blokaře Adama Zajíčka, který se stejně jako Karlovarsko s rumunským soupeřem střetl.

Adame, máte za sebou úspěšné utkání s Libercem, jak důležité to pro vás bylo?

Vítězství nad Libercem pro nás bylo hodně důležité, jelikož jsme ho dokázali porazit dvakrát během čtrnácti dnů, takže z toho máme radost, když se naše hra pomalu zlepšuje, zpřesňuje. Proti Odoleně Vodě to bylo hodně nervózní, teď si myslím, že jsme těch chyb udělali méně. Samozřejmě ten jeden prohraný set nás mrzí, když jsme se opět nevyvarovali sérií nějakých osmi bodů, kdy nám Liberec pořádně zatopil. Osobně však mám radost, že jsme dokázali Liberec porazit podruhé v sezoně.

Teď musíte rychle přepnout na mezinárodní mód, když vás čeká předkolo Ligy mistrů. Prakticky jste odstartovali zápasem s Libercem volejbalový anglický týden…

Nebude to jednoduché, ale pokud chceme hrát Ligu mistrů, tak se tímto musíme prokousat. Ne všechny týmy to takto mají, takže pro nás to bude těžší jak po fyzické, tak i psychické stránce, ať jde o cestování nebo hraní. Uvidíme, jak na nás bude působit cestování a předkolo Ligy mistrů.

V prvním předkole vás čeká rumunský celek Arcada Galati, na který určitě ještě z působení v Kladně nemáte dobré vzpomínky?

Co se týče vzpomínek na Galati, tak si myslím, že s Kladnem jsme nehráli úplně špatný volejbal, ale ta síla byla na straně Galati velká, protože co se týče finančních možností, tak si může dovolit velmi kvalitní zahraniční hráče. Měli tam spoustu Brazilců, Američanů, Rumunů tam moc nebylo, ale ta kvalita byla obrovská. Ale ne všechny ty vzpomínky byly špatné, jelikož nás následně jejich majitel pozval na jejich akci. Tu jsme si užili, a i s těmi hráči, takže ty vzpomínky nejsou na volejbal příliš dobré, ale mimo sport jsou velmi zábavné.

Co tedy bude rozhodovat, abyste si do Varů přivezli dobrou výchozí pozici pro domácí odvetu?

Ještě jsme žádné video o soupeři neviděli, takže těžko říct, co může rozhodnout o výchozí pozici, ale co víme, je, že má soupeř odehráno zhruba v podstatě stejně jako my, takže je také na začátku sezony. Myslím si, že bude rozhodovat nějaká mentální síla a to, jak ten tým k tomu přistoupí a který bude více sehranější. To si myslím, že bude možná asi jeden z rozhodujících faktorů v tomto utkání.